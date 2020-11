Amazon France : pourquoi priver les fournisseurs et clients français du Black Friday ?

L’annonce de ce second confinement a été un coup dur pour les commerçants français. Un sentiment d’injustice a été ressenti par grand nombre d’entre eux. Contraints de fermer boutique, ces commerçants désespérés assistent au succès des grandes plateformes de vente en ligne, et parfois même en direct, comme le groupe Fnac Darty.

Mais le bouc émissaire de la situation est sans grande surprise le géant américain : Amazon. En début de semaine, son antenne française a expliqué que suite à la demande du gouvernement, elle ne communiquerait pas sur le pré Black Friday comme elle le fait habituellement. Notre Premier ministre Jean Castex va même jusqu’à appeler au boycott de l’enseigne.

Cette diabolisation d’Amazon commence à devenir grotesque. Malgré les apparences, Amazon pourrait être une solution pour permettre à de nombreux commerçants de sortir la tête de l’eau notamment grâce à son immense marketplace et à sa section « Soutenons les entreprises françaises » qui a été mise en avant dès l’annonce du confinement.

La vente en ligne devrait être une opportunité pour les commerçants plutôt qu’une crainte. Il existe de nombreuses plateformes comme Amazon, Cdiscount, ou encore Shopify, pour vendre ses produits en ligne ou en click-and-collect. Alors que Jean Castex appelle au boycott d’Amazon aveuglé par cette diabolisation, le ministre de l’Économie et des Finances part du principe que la période est opportune pour investir dans la vente en ligne.

Pourquoi priverait-on les entrepreneurs français et les fournisseurs français de cette manne ?

Pourtant, de nombreuses plaintes demandent à Amazon d’annuler l’édition 2020 du Black Friday en France. Frédéric Duval, directeur général d’Amazon France, a immédiatement décidé de réagir à ces demandes.

Au micro de BFMTV, ce dernier explique : « J’ai très envie qu’il y ait un Black Friday sur Amazon. C’est un moment où les Français font des économies et préparent Noël. Je ne vois pas pourquoi on priverait les Français de cette fête des promotions. Pourquoi on priverait les entrepreneurs français et les fournisseurs français de cette manne ?»

Le pré Black Friday est déjà en place, et le véritable vendredi noir aura bel et bien lieu sur Amazon le 27 novembre prochain.