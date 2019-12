Amazon invite Samuel L. Jackson dans votre salon

L’assistant vocal Amazon Alexa est de plus en plus populaire dans le monde. Il faut dire que le géant américain n’hésite pas à le placer de partout, que ce soit les classiques enceintes, les casques bluetooth, ou encore les voitures. Afin de rendre l’assistant vocal encore plus sympathique et avenant pour l’utilisateur, l’entreprise de Jeff Bezos a lancé le Amazon’s Celebrity Voice Program. Le but étant d’ajouter des voix de célébrité à Alexa.

Dès aujourd’hui, Amazon vous propose par exemple d’échanger avec Samuel L. Jackson depuis votre salon, votre salle bain, bref, un peu ou vous voulez. Grâce à cette nouvelle fonction vous pouvez vous faire réveiller par le son de la voix de l’acteur, qui peut également vous énoncer le bulletin météo et plein d’autres informations. Pour commencer il suffit de prononcer la commande suivante : « Alexa, présente-moi Samuel L. Jackson ». Utiliser la voix de l’acteur vous coûtera seulement 1 dollars, un prix raisonnable pour inviter Samuel L. Jackson chez soi.

Vous allez passer de longues heures à échanger avec Samuel L. Jackson, que ce soit sur son rôle dans Star Wars, sa destination de vacances favorite, et bien d’autres sujets de discussion. Il pourra vous raconter des blagues, ou encore chanter, et souhaiter un joyeux Noël à toute votre famille.

L’intégration de la voix de Samuel L. Jackson peut vous servir dans bien plus de cas que ce que vous pensez. Imaginez que votre enfant se comporte mal et ne vous écoute pas, vous pourrez demander à Nick Fury de lui parler, nous sous persuadé que cette méthode est efficace.