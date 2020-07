Amazon lance Echo Auto, pour ajouter « toute la puissance d’Alexa à votre voiture »

Amazon annonce aujourd’hui le lancement d’un tout nouveau produit de la gamme Echo en France, avec Echo Auto. Comme son nom le laisse subtilement deviner, il s’agit d’un dispositif taillé pour être installé dans nos voitures. Selon Amazon, « Echo Auto vous offre un moyen facile et abordable de bénéficier de la puissance d’Alexa en déplacement ».

Alexa s’invite en voitures avec Echo Auto

Echo Auto est un petit dispositif, équipé d’un ensemble de huit microphones conçus sur mesure pour tenir compte de l’acoustique difficile des voitures. De quoi permettre à Alexa d’entendre les demandes de l’utilisateur malgré la musique, la climatisation, le bruit ambiant de la route…

Le dispositif Echo Auto est alimenté directement par la prise allume-cigares du véhicule, ou à défaut, par un port USB. Il se connecte au système stéréo via une prise audio jack 3,5 mm, mais peut aussi s’appairer en Bluetooth sur les véhicules les plu récents. Echo Auto se connecte ensuite à Alexa via l’application éponyme, disponible sur iOS comme sur Android, et vient puiser dans le forfait data de l’utilisateur pour fonctionner.

« Les clients nous ont fait part de leur souhait de vouloir emporter Alexa partout où ils vont. Nous sommes ravis de leur proposer un moyen facile d’intégrer Alexa à la voiture qu’ils possèdent déjà », explique Eric Saarnio, Vice President, Amazon Devices.

Prix et disponibilité

Le tout nouvel Echo Auto est disponible dès à présent sur Amazon, au tarif de 59,99 euros. A noter que le support pour grille de ventilation n’est pas compatible avec tous les véhicules, et que le dispositif en lui-même n’est pas compatible avec certains véhicules. C’est le cas notamment de certaines Audi A3, de la BMW Série 3 (2004/2013), de la Fiat 500, de la Ford Fiesta, de la Mazda 3 (2008/2013) ou encore du Nissan Qashqai, de la Nissan Leaf, de la Toyota Prius et des Volkswagen Up et Polo.