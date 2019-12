On se rapproche fortement de Noël, mais Amazon continue d’assurer les livraisons avant la date fatidique. Que vous soyez client Prime ou non, le marchand vous permettra de récupérer vos achats de Noël réalisés ce samedi avant prochain prochain, 24 décembre. Sur chacun des produits du catalogue disponible sur le site e-commerce, la date de livraison apparaît explicitement. Nous avons fait une sélection des dernières promotions disponibles sur la plateforme.

Ventes Flash de Noël Amazon : les offres en direct

Voir toutes les promotions

Dernière mise à jour : samedi 21 décembre, 7h00

Que ce soit sur Cdiscount, Fnac ou encore Amazon, Noël est un moment très spécial. Tous ces marchands ont fait de réels efforts pour soutenir les ventes avec des promotions tout au long du mois de décembre. Amazon a été le plus compétitif une nouvelle fois, avec une grande opération baptisée « Ventes Flash de Noël » et dont la fin est signée le 23 décembre. Tous les jours, ce sont de nouvelles offres qui sont mises en avant.

Amazon, le spécialiste de Noël

Alors que les manifestations organisées à travers la France ont sérieusement nuit aux déplacements des français, les centres commerciaux et autres magasins de jouets et cadeaux de Noël ont vu une lourde chute de leur trafic. La clientèle a préféré se déporter sur internet, et notamment sur des sites comme Amazon, pour faire leur cadeaux de fin d’année. Au delà du choix et du confort, c’est également la possibilité de faire de bonnes affaires qui les a poussé vers cette option.

Pour Noël, Amazon organise chaque jour de nouvelles ventes flash sur des produits très à la mode. Ces derniers jours, on a par exemple vu les derniers iPhone 11, les Microsoft Surface Pro 7, les Huawei P30 ou encore les Apple Watch être en promotion éclair. Il faut donc à chaque fois se dépêcher pour ne pas rater les quelques exemplaires qui sont mis en vente à un tarif avantageux.

Ce samedi encore, on retrouve de très belles promotions de Noël sur Amazon : le marchand assure aujourd’hui la livraison de plus de la moitié de ses colis dans le monde, il sait donc parfaitement gérer le temps de livraison. Dans la majorité des produits en promotion sur le site, la livraison est assurée avant le 24 décembre qui est ce mardi (même si vous n’êtes pas un client Prime qui bénéficie de la livraison en 24 heures). La mention de la date de livraison est toujours explicite sur le site, vous n’aurez donc aucune mauvaise surprise.

Le vrai défi pour ce samedi – et plus généralement ce dernier week-end avant Noël – c’est de réussir à saisir les derniers bons plans sur Amazon avant qu’il ne soit trop tard. En effet, les marques comme Apple, Samsung, Huawei ou Sony n’ont plus beaucoup de stock. D’ailleurs, la plupart des promotions et des stocks sur les références les plus en vogue sont arrivés à expiration – il faut savoir se satisfaire des derniers exemplaires disponibles.

Pour voir les offres sur Amazon :

Voir les offres Amazon

Les dernières ventes spéciales avant Noël

Entre le 9 et le 23 décembre, Amazon a lancé les « Ventes Flash de Noël » avec une quantité de promotions assez incroyable. Très clairement, l’opération a été pensée comme étant la continuité du Black Friday avec des milliers de remises dans tous les sens. Jamais on n’a vu autant de bons plans arriver et partir sur le site lors de cette période. C’est d’autant plus surprenant (et agréable) que c’est une période où on a tendance à beaucoup acheter pour ses cadeaux de Noël.

Si notre sélection de bons plans de Noël sur Amazon concerne principalement des offres high-tech, le marchand va bien au delà de cette thématique. Il couvre tout ce qu’on peut imaginer – depuis le jardinage en passant par la beauté ou encore la puériculture et les jouets. Sur toutes les catégories, il applique des réductions qui grimpent parfois même jusqu’à -80%. C’est donc un très bon compromis, on peut faire ses achats avant Noël à des prix plus faibles.

Acheter sur Amazon pour Noël vous donne également une très belle occasion de vous dédouaner de tout risque : si jamais le cadeau que vous avez fait ne plait pas à son bénéficiaire, Amazon est prêt à le reprendre sous 30 jours sous condition qu’il soit comme neuf. Il effectuera alors un remboursement intégral sur le compte de la carte bancaire qui a réglé l’achat. C’est donc un bon moyen de retourner ses achats en toute simplicité, et sans aucun frais.

Samedi, de nouvelles offres sont arrivées

Depuis ce samedi matin, on voit une nouvelle vague de bonnes affaires arriver progressivement sur Amazon : Noël est loin d’être terminé sur le site, et il reste encore de très belles opportunités à saisir. Pour ceux qui n’ont pas le temps de revenir tout au long de la journée sur la plateforme, notre liste ci-dessus vous donne les principales offres en cours, et leur stock disponible.

Dans certains cas, pour vos cadeaux de Noël, il faut savoir aller au delà d’Amazon et regarder Cdiscount ou Fnac – qui offrent aussi dans une certaine mesure des deals livrés avant Noël. Dans notre sélection, nous avons exprès mis en avant le meilleur prix au bon endroit, ce qui vous permet d’éviter de devoir chercher sur chacun des sites e-commerce. Autrement dit, si vous ne voulez rien manquer de tout cela, mettez cette page dans vos favoris pour avoir un bon aperçu de ce qui se fait pour tout ce week-end avant Noël sur Amazon et consorts.

Pour voir les dernières offres sur Amazon :

Voir les offres Amazon