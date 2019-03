Amazon Music : avis, test, tutoriel sur le service de streaming musical

Avant de commencer notre avis sur Amazon Music, il faut savoir que le géant n’est pas le dernier né sur le marché de la musique : l’américain a lancé dès 2007 son premier service musical baptisé Amazon MP3 et ce, seulement quelques mois après le lancement de Spotify. Depuis, il a largement fait évoluer son offre.

A l’origine, cette librairie en ligne permettait de faire ses achats parmi une sélection de près de 2 millions de titres. Depuis, le service a beaucoup évolué, et son offre musique a été rebaptisée Amazon Music Unlimited (raccourci en Amazon Music). Celle-ci se positionne comme une sérieuse concurrentes des acteurs du streaming musical tels que Spotify, Apple Music ou Deezer. Ci-dessous, vous trouverez notre test et avis Amazon Music, avec un tutoriel complet sur les différentes interfaces.

Inscription à Amazon Music

Aujourd’hui, Amazon a intégré la plupart de ses services sur une seule et unique plateforme. Si vous n’avez pas encore de compte sur Amazon, il vous faudra obligatoirement en créer un pour pouvoir ensuite à avoir accès à tous le services comme Amazon Music, ou Prime Video. Au final, il s’avère assez pratique de pouvoir utiliser un seul identifiant pour tous ses services.

Si vous êtes déjà titulaire d’un compte Amazon, il vous faut donc juste vous connecter avec vos identifiants habituels pour accéder à l’interface Amazon Music. Vous avez aussi de grandes chances d’être connecté par défaut (ce qui était mon cas), il suffira donc de cliquer sur l’onglet « Amazon Music » pour accéder à l’offre de streaming musical.

Voir Amazon Music

En cliquant sur le bouton ci-dessus, vous arriverez donc sur la page affichée ci-dessous (sous condition que vous soyez sur un ordinateur). Vous pourrez y découvrir l’essentiel du service de streaming musical : 50 millions de titres disponibles sans publicité, en illimité – et même en mode hors connexion. Voilà la promesse faite par Amazon Music.

Par définition, tout le monde a le droit à une période de 30 jours d’essai gratuite. Il faut quand même mettre ses coordonnées de carte bancaire (à moins qu’elle soit déjà enregistrée sur Amazon) pour déclencher le début de l’offre d’essai. A noter que la facturation démarrera après cette période d’essai de manière automatique, sauf si vous avez résilié l’abonnement auparavant. Pour notre avis Amazon Music, nous avons utilisé cette période d’essai pour se faire une première idée du service.

NB : les clients Amazon Prime peuvent bénéficier d’un service gratuit baptisé Prime Music qui permet d’accéder à un catalogue de 2 millions de titres, avec des fonctionnalités plus restreintes. Le service est similaire à Amazon Music, mais il est beaucoup plus limité. Dans notre test et avis Amazon Music, nous nous concentrons sur le service de streaming musical grand public du géant de la distribution américain.

Une fois que vous avez cliqué sur le bouton d’inscription présent sur la page d’accueil Amazon Music, vous serez alors redirigé vers l’interface de paiement. Vous avez le choix entre 2 formules d’abonnement sur Amazon Music : la version individuelle à 9,99€ par mois, ou la version famille à 14,99€ par mois.

La version famille permet l’utilisation du service de streaming musical en parallèle par 6 membres vivants sous un même toit (à la même adresse). Chacun des membres de la famille doit posséder un compte Amazon à son nom pour être éligible à l’offre, et ils doivent obligatoirement être âgés de 13 ans ou plus. A noter que les abonnés Prime ont le droit à un tarif préférentiel s’ils souscrivent à un abonnement annuel (99€).

Le principe est le même chez tous les concurrents comme Deezer, Apple Music ou Spotify. Toutefois, Spotify et Apple Music proposent également un abonnement à leur service pour les étudiants qui commence à 4,99€ par mois. Sur le site Amazon Music en France, je n’ai pas vu ce type d’offre. Pourtant, il semblerait qu’Amazon offre un tarif spécial pour les étudiants aux Etats-Unis.

Contrôle du service, organisation des interfaces

Il faut savoir qu’il n’y a pas qu’une, mais bien plusieurs interfaces pour le service de streaming musical Amazon Music. En effet, le service de streaming musical est disponible sur différents supports (navigateur web, interface de bureau, application iOS, Android), ce qui implique des interfaces adaptées pour chacun d’entre eux. Amazon Music peut également être diffusé par des enceintes Sonos, le Chromecast, AirPlay ou par des appareils équipés d’Alexa.

Commençons cet avis Amazon Music avec le contrôle vocal.

Amazon Music et le contrôle vocal

Amazon et Google se font la guerre dans les assistants vocaux, et cela a une répercussion directe sur l’utilisation du service: Amazon Music ne peut être contrôlé par Siri ou Google Assistant (bien qu’il soit possible d’utiliser un Google Home comme une simple enceinte audio pour diffuser la musique Amazon). Je n’ai donc pas pu tester cette fonctionnalité sur mon Google Home Mini.

Avec Google Assistant, seuls Spotify, Deezer, Google Play Musique et YouTube Music peuvent être contrôlés par la voix. Evidemment, tous les appareils équipés d’Alexa (comme ceux de la gamme Amazon Echo) permettent de contrôler Amazon Music vocalement.

Les trois leaders des assistants vocaux (Amazon, Google et Siri) se mettent des bâtons dans les roues : leurs services de streaming musical respectifs ne sont jamais éligibles au contrôle vocal chez la concurrence – ce qui laisse la place aux pure-players comme Spotify et Deezer (cf. impression écran ci-dessous de notre test et tutoriel Amazon Music).

Les interfaces compatibles Amazon Music

Par défaut, si vous souscrivez à Amazon Music depuis un ordinateur, vous serez alors redirigé vers l’interface du service optimisée dans votre navigateur (cf. image ci-dessous dans notre tutoriel Amazon Music).

D’un service de streaming musical à un autre, il faut quand même reconnaître que les designs se ressemblent, et que celle-ci ne va pas sans rappeler celle de Spotify par exemple. L’interface Amazon Music semble quand même plus structurée et organisée que celle de Spotify – et ce, quel que soit le support. Comme vous verrez plus bas dans ce test et tutoriel Amazon Music, l’interface permet de distinguer facilement les recommandations, les suggestions classiques (comme les nouveautés) et votre musique (albums, artistes, titres et genres que vous avez mis en favori).

Très rapidement, on vous proposera alors de télécharger l’application pour ordinateur ainsi qu’une application mobile. Le service permet d’écouter de la musique en illimitée depuis tous types d’appareils – autant en profiter.

Si vous voulez directement télécharger l’application sur le bureau et sur votre mobile, vous pouvez aussi aller directement dans le menu de gauche et cliquer sur votre prénom tout en bas. S’ouvrira alors un second menu qui propose de télécharger l’application de bureau ou l’application mobile Amazon Music.

Le dossier de téléchargement sur Mac fait 77 Mo, et le téléchargement se fait très rapidement. Pour accéder à cette application Amazon Music pour le bureau, il faudra à nouveau entrer ses identifiants Amazon. Le principe est le même pour l’application mobile : il faudra aussi mettre ses identifiants pour accéder à l’interface. Comme vous l’imaginez, tout est sauvegardé dans le cloud, vous avez donc accès aux mêmes playlists depuis tous les supports.

Que ce soit sur ordinateur ou sur mobile, l’interface Amazon Music est assez similaire à ses concurrents, comme Spotify par exemple. Elle semble cependant quand même un peu mieux structurée, et la navigation est très fluide. Notre avis Amazon Music est positif de ce point de vue là.

Qualité de la musique

Amazon utilise des débits binaires variables et encode ses titres en 256 kbps (kilobits par seconde). Certes, Spotify propose un encodage jusqu’à 320 kbps pour ses utilisateurs payants, mais la différence est difficilement perceptible. Même entre la qualité d’écoute « haute » et « basse » proposée par Amazon Music (cf. impression écran ci-dessous), je n’ai pas réussi à distinguer la différence.

La qualité audio du service Amazon Music est pour moi clairement à la hauteur, et c’est plutôt la qualité de l’enceinte qui pourra potentiellement avoir un impact sur l’écoute. Depuis l’espace paramètres de toutes les applications (bureau, mobile…), vous pouvez quand même définir la qualité de l’écoute. Par définition, elle est en « Auto », ce qui permet d’adapter naturellement la qualité audio selon la connexion internet.

Pour ceux qui veulent économiser de la batterie sur leur appareil, le niveau « Bas » permettra de faire quelques économies précieuses. Mais très honnêtement, on ne peut pas dire que l’application consomme beaucoup de batterie, ça n’a rien à voir avec la consommation du streaming vidéo ou même celle de l’utilisation classique d’un réseau social.

Passons maintenant dans cet avis Amazon Music au moteur de recommandations.

Moteur de recommandations

Comme la plupart des services de streaming de musique, Amazon Music offre un outil de recommandations poussé qui va suggérer des playlists, artistes et titres à ses utilisateurs. Contrairement à Spotify qui créer chaque semaine une série de playlists pour l’utilisateur, Amazon Music se cantonne à proposer une sélection de playlists, d’albums et de titres par rapport aux écoutes qui ont été réalisées.

Cette liste de suggestions est accessible depuis l’onglet « Parcourir » en haut à gauche de l’écran dans deux sections : sur l’onglet « Recommandé », mais également en haut de la page « Accueil ». Elle se trouve aux mêmes endroits sur l’application mobile.

Pour notifier Amazon Music que l’on apprécie particulièrement une musique, il y a une petite icône « pouce en l’air » (ou « pouce à l’envers ») au niveau du player audio, et il intègrera alors ce paramètre en plus dans son moteur de recommandations. Ce système de notation ne s’affiche que pour des titres qui n’ont pas encore été rajoutés dans « Ma Musique ».

Pour être un utilisateur depuis de longues années de Spotify, j’apprécie sur ce dernier une fonctionnalité qui n’est pas présente sur Amazon Music : le fait de pouvoir partager et voir les playlists que ses amis ont créé. C’est toujours sympa d’avoir un côté social, et de pouvoir découvrir les goûts musicaux / centres d’intérêts de son entourage.

Venons en désormais dans cet avis Amazon Music à l’écoute hors ligne.

Écoute hors ligne

Que vous voyez dans le métro, dans l’avion ou dans n’importe quel autre endroit où ça ne capte pas, Amazon Music propose une solution « hors ligne ». Il suffit de télécharger les titres directement depuis l’application mobile (quand on est en ligne) pour pouvoir ensuite les écouter sans avoir besoin de connexion internet. Il n’est en revanche pas possible de les télécharger sur un ordinateur.

Pour télécharger un titre pour pouvoir l’écouter hors ligne, rien de plus simple : il faut aller sur la musique en question et cliquer sur les trois petits points alignés verticalement sur le côté droit de l’écran. Un menu s’ouvre (comme celui ci-dessous sur notre test et avis Amazon Music), et il vous permet notamment de télécharger la musique. Elle reste évidemment accessible uniquement via l’application mobile Amazon Music.

Vous pouvez également télécharger vos playlists ou des albums en entier. Pour cela, il faut aller sur l’album ou la playlist en question, et cliquer sur l’icône de téléchargement. Si vous voulez voir quels sont tous les titres qui sont accessibles depuis le mode hors ligne (afin de prévoir votre voyage en avion), il y a un mode « hors connexion » qui peut être activé.

Pour cela, il faut cliquer sur les trois petits points alignés verticalement à côté de la loupe, en haut à droite de l’application. Vous arrivez ensuite sur un écran comme celui-ci dessous qui vous permettra d’activer le mode hors connexion. Vous pouvez ensuite facilement le désactiver ensuite en cliquant sur le bandeau bleu qui s’affiche sur la partie haute de l’écran.

Résilier son abonnement Amazon Music

Evidemment, ce n’est pas la première chose à laquelle on pense dans notre avis Amazon Music, mais c’est quelque chose qu’on doit garder en tête. Si pour une quelconque raison, vous êtes dans l’obligation de résilier votre abonnement au service Amazon Music, la procédure est très simple. Amazon n’essaie pas de vous convaincre par tous les moyens de rester, vous pouvez arrêter l’abonnement avec effet immédiat.

Comme vous pouvez le voir dans l’impression écran ci-dessous de notre test Amazon Music, la première chose à faire est d’aller dans l’onglet « paramètres » depuis l’interface navigateur ou l’application bureau du service de streaming musical. Notez qu’il n’est pas possible de résilier son abonnement depuis l’application mobile.

Une fois que vous avez cliqué dessus, une pop-up s’affiche en vous proposant diverses fonctionnalités. De manière assez logique, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Gérer les abonnements » pour finaliser votre résiliation à Amazon Music.

Enfin, la dernière étape consiste à cliquer sur « annuler l’abonnement » (cf. impression écran ci-dessous dans notre avis Amazon Music) pour quitter le service. Vous pourrez à tout moment souscrire à nouveau à cette offre. Si d’ailleurs vous souhaitez passer d’un abonnement « individuel » à « famille », vous n’avez pas besoin de résilier : il vous suffira de changer sur ce même espace votre abonnement en sélectionnant celui qui vous convient.

Conclusion : mon avis sur Amazon Music Unlimited

Avec son offre Amazon Music, le géant de la distribution a parfaitement réussi à emboiter le pas des pure-players comme Deezer et Spotify. Entre son catalogue de titres gigantesque, la qualité du son, la compatibilité et la qualité des applications sur les supports (ordinateurs, tablettes et mobiles), tous ces avantages contribuent au succès du service de streaming musical. Amazon possède aussi un outil de recommandation puissant qui s’est avéré toujours pertinent pour moi.

Ce qu’on peut lui reprocher, c’est finalement d’être une victime collatérale de la guerre entre les assistants vocaux, ce qui limite sont développement sur les appareils équipés de l’assistant vocal Google (Google Assistant) et Apple (Siri). Les services « pure-players » indépendants comme Spotify ou Deezer bénéficient quant à eux d’une pleine compatibilité avec tous les assistants vocaux du marché, ils peuvent donc facilement être contrôlés par la voix.

Comme vous avez pu le lire plus haut dans notre avis sur Amazon Music, il y a une période de 30 jours d’essai gratuite qui permet de tester le service sur tous les supports. Ensuite, il faut compter 9,99€ par mois, ce qui place Amazon Music au niveau de tous ses concurrents. Vous pouvez à tout moment résilier si vous n’êtes plus satisfait de la qualité de l’offre, c’est sans aucun engagement. Pour en savoir plus sur le service, c’est ici que ça se passe :

Et vous, quel est votre avis sur Amazon Music ? Quel est votre service de streaming préféré ? Répondez dans les commentaires !