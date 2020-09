Amazon présente sa nouvelle gamme d’appareils Echo

On l’oublie parfois, mais Amazon est le pionnier des enceintes connectées. Bien avant qu’Apple et Google se lancent sur ce marché, en 2014, le géant du e-commerce a lancé sa première enceinte Amazon Echo. Et bien que la concurrence soit aujourd’hui rude, Amazon se positionne toujours comme le leader. Ses produits se sont aussi améliorés au fil des années.

D’ailleurs, Amazon vient de dévoiler sa nouvelle gamme d’enceintes Amazon Echo, une nouvelle génération qui apporte un bon nombre d’améliorations par rapport aux versions précédentes. Il s’agit des nouvelles enceintes Amazon Echo, Echo Dot, Echo Dot avec horloge, ainsi que l’Amazon Echo Show 10.

Avec sa nouvelle enceinte Amazon Echo, le géant du e-commerce opère un changement radical de design. En effet, ce nouveau produit a une forme sphérique avec un anneau lumineux sur la base qui se reflète sur les surfaces. Ainsi, le nouveau produit se distingue complètement des modèles précédents.

Mais le design n’est pas la seule nouveauté de cette enceinte. En effet, celle-ci offre également une meilleure qualité sonore, grâce à un woofer de 3 pouces, un duo de tweeter frontaux et un traitement Dolby. De plus, le nouvel Amazon Echo détecte automatiquement les caractéristiques de la pièce afin de d’adapter ses réglages.

En ce qui concerne les traitements des données, Amazon inclut une nouvelle puce d’intelligence artificielle appelée AZ1 Neural Engine, « un tout nouveau module silicium spécialement conçu pour accélérer les applications d’apprentissage automatique. » En substance, cette puce permet à l’enceinte de traiter des informations localement ce qui permet à Alexa d’être plus réactif. De plus, ce nouveau produit peut être utilisé comme un hub pour les appareils connectés de la maison et prend en charge Zigbee.

Les petites enceintes d’Amazon font également peau neuve. À l’instar du nouvel Amazon Echo, le nouvel Amazon Echo Dot adopte le design sphérique, avec une finition en tissu. Pour le son, cette enceinte utilise un haut-parleur de 1,6 pouce. L’Echo Dot avec horloge a les mêmes caractéristiques que l’Echo Dot, mais dispose d’un affichage LED qui permet de voir l’heure, la météo, etc.

L’Amazon Echo coûte 99,99 euros tandis que l’Echo Dot coûte 59,99 euros. Ces deux enceintes sont disponibles en trois couleurs : anthracite, blanc et bleu gris. L’Echo Dot coûte quant à lui 69,99 euros et est disponible en blanc et bleu gris. Il est possible, dès aujourd’hui, de précommander ces appareils. Mais ceux-ci n’arriveront que « plus tard cette année ».

Echo Show 10 : le nouvel écran connecté d’Amazon

Le nouvel écran connecté d’Amazon est optimisé pour les appels vidéo. En effet, celui-ci est équipé d’un mécanisme rotatif qui fait que l’écran peut vous suivre quand vous vous déplacez dans une pièce. Associé à un système de cadrage intelligent, l’appareil vous assure des appels de très bonne qualité.

Pour rassurer ceux qui se soucient de leurs vies privées, Amazon permet de désactiver cette caméra et utilise également un système de traitement local des données. « Nous sommes en mesure de faire tout cela avec une combinaison de technologie de formation de faisceaux audio et de vision par ordinateur, tous traités localement et en toute sécurité sur les processeurs neuronaux de l’appareil », explique l’entreprise dans un billet de blog.

« Pendant que vous interagissez avec Alexa, l’appareil utilise ces modèles de localisation du son et de vision par ordinateur pour trianguler et tourner l’écran directement vers vous. Alexa n’identifie pas une personne en particulier, juste une forme humaine. Et encore une fois, tout cela se passe sur l’appareil », ajoute le géant du e-commerce.

L’écran a une diagonale de 10 pouces et une résolution HD. De plus, outre les appels et le contrôle des appareils connectés, cet écran vous permettra aussi de vous divertir. En effet, Amazon a annoncé l’arrivée prochaine de Netflix sur ce produit. Ainsi, il sera possible de démarrer un film ou une série en faisant une simple commande vocale avec Alexa. L’Amazon Echo Show 10 coûtera 249 euros.