Amazon présente ses nouvelles enceintes connectées Echo, et veut concurrencer Sonos

On l’oublie parfois, mais avant l’arrivée des Google Home et des HomePod d’Apple, Amazon commercialisait déjà des enceintes connectées avec Alexa. Aujourd’hui, ce type de produit décolle enfin dans le monde et le géant du e-commerce en fait toujours partie des leaders.

L’entreprise a même décidé d’organiser des événements spéciaux pour le hardware, comme les keynotes d’Apple ou les événements « Made by Google », afin de donner plus de visibilité à ses enceintes connectées et aux produits utilisant Alexa.

Après un événement riche en annonces en 2018, Amazon a organisé un événement similaire cette semaine, afin de présenter la nouvelle version de l’enceinte Amazon Echo, l’Echo Show 8, l’enceinte premium Echo Studio, et plein d’autres nouveautés.

Amazon Echo : la nouvelle version avec un nouveau design et un meilleur son

Depuis le lancement du premier modèle en 2014, Amazon n’a cessé d’améliorer l’Amazon Echo. Cette année, avec la nouvelle version présentée par le géant du e-commerce durant son événement, l’enceinte a droit une amélioration de la conception en tissu et à des optimisations en ce qui concerne le son : désormais, l’Amazon Echo a la même architecture sonore que l’Echo Plus, « y compris un haut-parleur de graves de 3 pouces et un volume arrière accru afin que les basses soient plus puissantes, et que les médiums et les aigus soient plus clairs ».

Le prix, quant à lui, n’a pas changé par rapport à la version précédente.

Echo Flex : une prise connectée pour qu’Alexa soit partout dans la maison

D’après Amazon, l’Echo Flex est le produit le plus abordable pour ajouter un accès à l’IA d’Alexa dans la maison. Il s’agit d’une petite enceinte qui sera commercialisée à 29,99 euros, et qui s’installe directement sur les prises : donc, pas besoin de trouver un emplacement, et pas de fils. Le petit haut-parleur a été optimisé pour la voix d’Alexa et permet d’accéder à toutes les fonctionnalités de l’assistant. En plus de cela, l’Echo Flex est équipé d’une sortie USB, pour permettre à l’utilisateur de charger d’autres appareils connectés.

Le nouvel Echo Dot indique aussi l’heure

Quant à la nouvelle version de l’Echo Dot (69,99 euros), elle sert aussi de réveil. En effet, la petite enceinte est équipée d’un petit écran LED qui affiche l’heure, mais aussi des informations comme la météo. Une version sans LED est toujours disponible, pour 10€ de moins.

Echo Studio : un concurrent pour le HomePod d’Apple et le Google Home Max

the Echo Studio will cost $200 and is available for preorder from today pic.twitter.com/BIkduO69SH — Mike Murphy (@mcwm) September 25, 2019

Amazon propose aussi désormais une enceinte haut de gamme, sur laquelle l’entreprise a accordé une attention particulière à la qualité du son. « Avec ses cinq haut-parleurs directionnels intégrés, Echo Studio a été spécialement conçu pour créer un son de qualité supérieure avec espace, clarté et profondeur. Son haut-parleur de graves de 5,25 pouces et sa puissance de pointe de 330 W produisent des basses profondes et riches en utilisant le port de basses situé au bas pour optimiser le flux d’air et la sortie des basses du woofer. Echo Studio est doté d’un tweeter d’un pouce et de trois haut-parleurs médiums de 2 pouces offrant des médiums dynamiques et des fréquences aiguës nettes. De plus, il possède un convertisseur numérique / analogique (CNA) 24 bits et un amplificateur de puissance avec une bande passante de 100 kHz pour la lecture de musique haute résolution sans perte, disponible via Amazon Music HD », écrit Amazon au sujet de ce nouveau produit pour les audiophiles.

Prix de l’Echo Studio : 199,99 euros.

Echo Show 8 : une nouvelle enceinte avec un écran de 8 pouces

À la gamme d’écrans connectés d’Amazon s’ajoute également un nouveau produit : l’Echo Show 8, équipé d’un écran HD de 8 pouces. On ne sait pas encore s’il sera commercialisé en France