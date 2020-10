Amazon Prime Day : les 7 pépites à ne pas rater ce mercredi matin 🔥

Cet Amazon Prime Day est juste sidérant, c’est le moins qu’on puisse dire. L’opération a démarré hier matin, Amazon casse sans scrupule les prix de nombreux produits premium et populaires. Nous vous avons préparé une petite sélection de (nouveaux) deals en ce second jour de l’opération.

Dernière mise à jour : mercredi 14 octobre, 7h08

Cette édition du Amazon Prime Day est pleine de surprises et unique en son genre. D’une part, la qualité des deals est à la hauteur des attentes : le marchand n’a pas fait aussi bien lors du précédent Black Friday. Les promotions concernent des produits de qualité tels que les iPhone 11, les Switch, les Redmi Note 8 Pro et Note 9 Pro ou encore les Surface Pro 7 et les Philips Hue.

Cet Amazon Prime Day est loin de s’arrêter au secteur de la high-tech. L’opération concerne toutes les thématiques sur la plateforme marchande, que ce soit la culture, la santé, la puériculture ou le bricolage. Vous êtes assuré de trouver les produits que vous voulez et de bénéficier de belles remises immédiates.

Amazon Prime Day est rempli de découvertes

Lors du Prime Day, Amazon propose des ventes flash ainsi que des « Deals du Jour ». En somme, les promotions vont et viennent au fil de la journée, beaucoup disparaissent pour laisser place à d’autres. L’opération exige de se rendre souvent sur le site pour découvrir les meilleurs deals à un instant T. Notre sélection a pour but de vous faire gagner du temps en répertoriant les meilleures offres de la journée.

Cela fait quelques années que le Amazon Prime Day dépasse le Black Friday en volumes de ventes. Cela peut sembler surprenant, mais c’était encore le cas l’an dernier. Pour atteindre ses objectifs, Amazon dévoile ses meilleurs deals sur cette période. Il n’a pas fait d’opérations aussi fortes depuis près d’une année, c’est une opportunité parfaite pour faire des économies.

L’opération Amazon Prime Day s’adresse aux clients qui sont des membres Prime sur la plateforme en ligne. Ceux-ci peuvent également bénéficier des offres promotionnelles qui sont en cours. Plus de 200 millions d’utilisateurs sont membres de ce service à 49 euros pour an afin d’avoir un accès à de multiples avantages proposés pendant cette période, mais aussi tout au long de l’année.

S’il y a le Amazon Prime Day et ses deals inédits, le programme Prime a bien d’autres arguments pour convaincre ses clients. Il donne accès gratuitement aux services Prime Video ou Prime Music, deux services de streaming de taille sur le marché. L’autre avantage de poids tient dans le fait que les membres ont droit à la livraison en un jour, ce qui est pratique si vous êtes pressé. Si vous hésitez à devenir client Prime, sachez que vous pouvez vous orienter vers l’offre gratuite et sans engagement de 30 jours.

Amazon Prime Day, une opération massive réussie

Si le 11/11 est une date commerciale très réputée en Asie, le Amazon Prime Day fait office de véritable référence sur le marché occidental. Il n’a fallu que quelques années pour qu’il se hisse facilement aux côtés des soldes, de Black Friday ou Cyber Monday. Aujourd’hui, le Prime Day poussé par Amazon est une opération de grande ampleur qui est organisée simultanément dans 20 pays.

À la base, le Amazon Prime Day a lieu durant le mois de juillet, une date qui est très proche de celle de la création officielle du groupe américain. C’est un peu différent cette année à cause de la crise sanitaire mondiale qui a bouleversé le business des commerçants et les e-commerçant. Amazon a repoussé le Prime Day de quelques mois pour revenir plus fort et sortir ses meilleurs deals.

Avec cet Amazon Prime Day, les produits high-tech sont largement mis à l’honneur. On retrouve des promotions de folie pouvant atteindre les -30% ou -40% sur des appareils très premium et récents, à l’exemple des OnePlus 8, Galaxy S20, des Surface Pro 7 ou encore de la nouvelle TV LG présentée en 2020.

Il est impossible d’évoquer tous les produits à prix barré lors du Amazon Prime Day, mais on peut aussi évoquer les derniers iPhone ou les ampoules Philips Hue, deux appareils très appréciés par le public. Par contre, il faut obligatoirement être rapide, car les stocks sont limités et les ruptures arrivent toujours très vite lors de cet événement. Compte tenu du succès du dernier iPhone 11, il faut attendre 2 mois pour pouvoir se faire livrer le téléphone.

Quel intérêt pour ce Amazon Prime Day ?

L’opération Amazon Prime Day a lieu au milieu entre les soldes et le Black Friday, c’est une période stratégique pour le marchand. Vous pouvez largement faire des économies sur octobre plutôt que de focaliser toutes les dépenses sur la fin novembre —qui précède Noël et les soldes. En plus, les deals sont meilleurs lors de cette opération que pendant Black Friday (qui a lieu dans quelques semaines), il est donc pertinent de faire réduire vos budgets dès maintenant.

Le Amazon Prime Day se déroule du 13 au 14 octobre 2020, sur deux jours seulement. Plusieurs deals très séduisants ont déjà disparu de la plateforme marchande hier et cela sera encore le cas au fil de la journée. Vous avez tout intérêt à sécuriser les bons plans qui vous plait, car ils ne vont pas rester disponibles longtemps à cause des ruptures qui arrivent toujours très vite. Si vous avez trop rapide, Amazon vous donne jusqu’à 30 jours pour renvoyer le produit.

Il faut le dire, les deals du Amazon Prime Day sont impressionnants cette année. Le marchand fait vraiment fort pour cette édition avec des promotions qualitatives et abondantes, pour notre plus grand plaisir. Certains rivaux de la plateforme en ligne tentent de rivaliser avec le leader, mais ils sont encore loin d’avoir un impact sur le géant.

