Amazon Prime Day : 10 offres hallucinantes à saisir en urgence 🔥

Ce nouvel épisode Amazon Prime Day est époustouflant. Depuis ce matin tôt, Amazon casse les prix sur tous les produits les plus premium. On vous a préparé une sélection pour les offres (encore) valables en cette fin de premier jour.

Dernière mise à jour : mardi 13 octobre, 17h06

Cet Amazon Prime Day nous surprend Ă tous les niveaux. La qualitĂ© des offres est inĂ©dites, on n’avait mĂŞme pas vu cela lors du prĂ©cĂ©dent Black Friday. On voit les derniers iPhone 11 en forte promotion, les Surface Pro 7, les OnePlus 8 ou aussi les Redmi Note 9 Pro. C’est un vrai festival de gĂ©nĂ©reuses promotions sur des produits très premium et populaires.

Il y en a vraiment pour tous les goĂ»ts, et cela ne s’arrĂŞte pas juste Ă la high-tech. Amazon Prime Day est un Ă©vĂ©nement qui couvre toutes les thĂ©matiques : bricolage, santĂ©, beautĂ© ou encore culture. Il y a donc vraiment de quoi se faire plaisir, pour tous les profils. Il faut juste ĂŞtre assez rapide car les ruptures de stock arrivent très vite.

Notre sélection de 7 (vrais) bons plans

Ci-dessous, nous avons fait le dĂ©tail de 5 offres spĂ©ciales Ă saisir lors de ce Prime Day Amazon. Ce sont les deals les plus marquants depuis le dĂ©but de l’opĂ©ration, et ceux sont les plus populaires. Attention au stock, il peut disparaitre Ă tout moment.

1) Le Redmi Note 9 Pro à 199€

Alors qu’il est sorti en avril dernier, le Redmi Note 9 Pro est dĂ©jĂ en promotion. Amazon ne fait pas dans la demie mesure puisque le smartphone Xiaomi baisse de 35%, Ă seulement 199€ (contre 299€ en temps normal). Si vous cherchez un smartphone entrĂ©e / milieu de gamme, c’est un excellent rapport qualitĂ© prix. Il tourne sous Android et il est très bon sur la photo. Il est Ă©quipĂ© d’un quadruple capteur photo Ă l’arrière avec un capteur principal de 64 MP.

2) La Microsoft Surface Pro 7 à 769€

Microsoft n’a pas vraiment de concurrence sur le crĂ©neau des PC hybrides. Avec sa Surface Pro 7 qui est sortie en novembre 2019, il se place comme une rĂ©fĂ©rence. Apple avec son iPad Pro a du mal Ă rivaliser pour un usage pro. On apprĂ©cie les 5 heures d’autonomie ainsi que la possibilitĂ© de facilement transformer la tablette en PC, grâce aux accessoires. C’est la première fois qu’on voit la Surface Pro 7 Ă 769€, alors qu’elle est Ă 1089€ sans rĂ©duction.

3) Les Philips Hue jusqu’Ă -40%

Autre star de cet Amazon Prime Day, les ampoules Philips Hue. Les bulbes connectĂ©s de la sociĂ©tĂ© hollandaise n’ont jamais trouvĂ© de concurrence. Cela fait presque 10 ans qu’elles sont sur le marchĂ©, et elles n’ont pas pris une ride. On peut regretter leur prix Ă©levĂ© par dĂ©faut. Cela dit, pour ce Prime Day, on les voit en baisse de 30 Ă 40% selon les modèles. Le kit de dĂ©marrage avec le pont de connexion est aussi en forte rĂ©duction.

4) Le OnePlus 8 passe sous les 500 euros

Le OnePlus 8 est un tĂ©lĂ©phone premium que la marque chinoise a officialisĂ© en avril dernier. LĂ aussi, il n’y avait aucune raison que le marchand fasse une remise seulement quelques mois après sa sortie. Et pourtant, Amazon casse son prix de 30%, le faisant tomber de 699€ Ă 499€. A moins de 500€, c’est un excellent rapport qualitĂ© prix. Le smartphone premium tombe au mĂŞme tarif que le OnePlus Nord qui est sorti en aoĂ»t, mais qui est plus basique. C’est l’un des gros deals de ce Prime Day Amazon.

5) Les AirPods Pro à 214€

Notre dernier bon plan de ce Top 5 n’est autre que les AirPods Pro. Les Ă©couteurs Apple de la dernière gĂ©nĂ©ration sont vraiment extra, mais ils sont un peu cher (produit Apple oblige…). Par chance, Amazon a dĂ©cidĂ© d’offrir une belle remise pour ce Prime Day. Les Ă©couteurs sans fil et avec rĂ©duction de bruit tombent Ă 214€ au lieu de 279€. Vous faites donc 65€ d’Ă©conomie, soit presque 25%.

Ceci n’est qu’une courte sĂ©lection parmi les milliers de deals prĂ©sents sur Amazon pour le Prime Day. Cela ne concerne ici que les nouvelles technologies, mais cela va bien au delĂ de ce cadre. Si vous avez un peu de temps devant vous, nous vous invitons Ă aller consulter la plateforme. Il y en a pour tous les goĂ»ts, sur les produits les plus haut de gamme du marchĂ©. Sur les rĂ©fĂ©rences sans marque, vous pouvez Ă©conomiser jusqu’Ă 80%.

Comme toujours pendant Amazon Prime Day, il faut ĂŞtre rapide. Les iPhone 11 qui Ă©taient les stars de la matinĂ©e ont Ă©tĂ© pris d’assaut. Si vous voulez en commander maintenant, il faudra attendre 1 Ă 2 mois pour se le faire livrer. Amazon est pris d’assaut depuis le dĂ©but de la journĂ©e, il ne faut plus attendre. Dans le pire des cas, vous pouvez toujours retourner votre produit sous 30 jours pour obtenir un remboursement intĂ©gral.

6) La barre de son Bose Solo 5

Toujours dans l’univers audio, c’est Bose qui voit chuter le prix de toute sa gamme de produits. Il y a le fameux casque QC 35 II qui tombe Ă 208€ (au lieu de 379€), mais Ă©galement sa fameuse barre de son Bose Solo 5. Si votre tĂ©lĂ©viseur a du mal avec le son, cette solution Ă seulement 138€ (au lieu de 279€) et vous fournira un excellent son dans votre salon. C’est l’une des meilleures ventes lors du Amazon Prime Day pour la seconde Ă©dition.

7) Un MacBook Pro 16″ Ă prix rĂ©duit

Il y a quelques annĂ©es, imaginer un MacBook Pro de la dernière gĂ©nĂ©ration en promotion Ă©tait impensable. Amazon ne fait pas une timide remise puisque c’est presque 15% de rĂ©duction qui est appliquĂ© sur les derniers MacBook Pro 16″. Si vous prenez le modèle avec 1 To de stockage et 16 Go de RAM, vous allez pouvoir obtenir plus de 460€ de remise. Le modèle passe Ă 2734€ au lieu de 3199€. Des versions moins chères sont Ă©galement en forte promotion.

8) Amazon Music Unlimited à 0,99€

Amazon Music Unlimited est le rival direct de Spotify et Apple Music. Nous avons eu l’occasion de le tester, le service est quasiment Ă©quivalent. On retrouve plus de 50 millions de titres disponibles avec un mode hors connexion pour les dĂ©placements hors zone couverte. En ce moment, dans le cadre du Prime Day, ce service est au prix de 0,99€ pour 3 mois. C’est un bon moyen d’apprĂ©hender les interfaces Ă petit prix.

Amazon Prime Day et les ventes flash

Pour son Prime Day, Amazon alterne les « Deal du Jour » avec les ventes flash. Au final, il y a une animation tout au long de la journĂ©e avec des offres qui arrivent et d’autres qui partent. Il faut donc revenir de manière frĂ©quente sur le site marchand pour dĂ©couvrir les dernières nouveautĂ©s. Si vous n’avez pas le courage de consulter toutes les pages, notre sĂ©lection plus haut vous donnera un aperçu des deals.

Depuis quelques annĂ©es, Amazon Prime Day a dĂ©passĂ© le Black Friday en termes de volumes de vente. Chaque annĂ©e, le dĂ©fi est donc de proposer des deals qui sont encore meilleurs pour les clients. Alors qu’Amazon n’a plus fait d’opĂ©ration promotionnelle depuis quasiment un an, c’est donc une belle opportunitĂ© qu’il faut saisir au plus vite. Sur les plus grandes marques, vous pouvez facilement trouver 30 Ă 40% de rĂ©duction.

Amazon Prime Day est toutefois réservé aux clients les plus fidèles de la plateforme. Ce sont ceux qui sont membres Prime qui pourront également profiter en exclusivité des offres promotionnelles en cours. Dans le monde, il y a plus de 200 millions de personnes qui paient leur cotisation (49 euros par an) pour accéder à tous les avantages de ce programme.

Au delĂ du Amazon Prime Day et des ventes exclusives, les clients Prime ont aussi un accès Ă des services tangibles : il y a Prime Vide ou encore Prime Music qui sont inclus dans l’abonnement. Une autre grande force de cette formule annuelle est que la livraison en un jour est gratuite pour le client. Si vous n’ĂŞtes pas encore membre et que vous y rĂ©flĂ©chissez, une offre gratuite de 30 jours est disponible. Elle est sans engagement.

Une opération unique dans le monde

Hormis le 11/11 qui est une opération commerciale indécente en Asie, le Amazon Prime Day figure parmi les événements les plus importants au monde. En France, il a réussi à se faire une place de choix parmi toutes les opérations : soldes, French Days, Black Friday etc. Amazon est parvenu en cinq années à faire de son Prime Day un événement majeur. Pour cette édition, 20 pays ont accès aux deals exclusifs, dont la France.

Sur les dernières annĂ©es, Amazon Prime Day se tenait au mois de juillet – au plus proche de la date de crĂ©ation de la sociĂ©tĂ© amĂ©ricaine. Cette annĂ©e, le contexte sanitaire a forcĂ© le groupe a revoir ses objectifs. Le Prime Day a donc Ă©tĂ© reportĂ© de force de quelques mois. Il a eu le temps de se prĂ©parer encore plus fort, et les promotions sont hors normes.

Encore une fois, les remises pratiquĂ©es sur les produits high-tech premium sont inĂ©dites et indĂ©centes. Cet Amazon Prime Day permet d’Ă©conomiser 30% sur des produits haut de gamme qui n’ont que quelques mois : Galaxy S20, OnePlus 8, Surface Pro 7 ou une magnifique TV LG OLED 164 cm de 2020 (deal expirĂ© depuis).

On ne citera pas tous les produits de rĂ©fĂ©rence, Ă l’instar des Philips Hue ou autres iPhone, qui sont aussi en forte rĂ©duction. Attention toutefois car les stocks et les dĂ©lais de livraison peuvent vite se rallonger. Face Ă l’engouement sur les iPhone 11, il faudra attendre 2 mois avant de pouvoir se faire livrer le sien. Pour profiter des produits dans les dĂ©lais les plus courts, mieux vaut sauter au plus vite sur les offres de cet Amazon Prime Day.

Pourquoi profiter de ce Prime Day ?

Le Amazon Prime Day se situe à une période stratégique, entre les soldes et le Black Friday. Plutôt que de concentrer ses achats sur la fin novembre, autant essayer de mieux anticiper et de faire des économies en octobre. De notre expérience, les deals du Prime Day sont bien meilleurs que ceux du Vendredi Noir, vous avez donc tout intérêt à en bénéficier dès à présent.

Pour rappel, cet Amazon Prime Day se tient du 13 au 14 octobre. Dès ce mardi soir, il y a une grande partie des offres qui vont expirer. Mieux vaut donc sĂ©curiser les deals avant qu’ils n’expirent – que ce soit en raison du temps ou des quantitĂ©s disponibles. Sachez que si vous avez Ă©tĂ© un peu trop rapide, vous avez 30 jours après livraison pour retourner votre achat et obtenir un remboursement.

Cette annĂ©e, la qualitĂ© des offres spĂ©ciales nous impressionne vraiment. Ce mardi soir, Amazon Prime Day est toujours aussi qualitatif, et l’engouement est bien rĂ©el. Les concurrents d’Amazon ont tentĂ© timidement de se faire une place sur cette opĂ©ration, mais ils ont encore du mal cette annĂ©e. Il faut dire que la plateforme ne leur laisse pas vraiment de chance avec cette opĂ©ration coup de poing.

