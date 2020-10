Amazon Prime Day : les promos CHOC à ne pas rater mardi 🔥

Amazon Prime Day est Ă la hauteur de nos espĂ©rances. La plateforme amĂ©ricaine sublime ce mardi avec des milliers de bons plans sur les grandes marques (Apple, Samsung…). En ce mardi matin, après quelques heures d’animation, il reste de belles pĂ©pites Ă saisir. Voici notre liste avec des offres, dont certaines expirent dĂ©jĂ Ă minuit.

Dernière mise à jour : mardi 13 octobre, 7h48

Dans la sĂ©lection ci-dessus, nous avons rĂ©uni deux types de bons plans. Pour cet Amazon Prime Day, on retrouve tout d’abord des « Deals du Jour ». Ce sont des offres qui durent 24 heures et qui sont quasiment garantis au niveau du stock. En parallèle, on voit aussi des ventes flash – qui viennent animer tout au long de la journĂ©e la plateforme marchande.

Pour ce mardi premier jour du Amazon Prime Day, on voit dĂ©jĂ des ventes Ă©clair sur les plus belles marques. Pour prendre l’exemple du californien Apple, on a vu toute sa gamme de produits ĂŞtre sacrifiĂ©e. Les derniers iPhone 11, MacBook Pro, iPad Pro 2019 ou encore les AirPods sont Ă prix cassĂ©s. Jusqu’Ă prĂ©sent, on ne les avait encore jamais vu Ă des tarifs aussi bas.

Amazon Prime Day, un incontournable

Depuis le Black Friday de l’annĂ©e dernière, Amazon s’est montrĂ© très discret. C’est donc la première fois depuis très longtemps qu’on revoit des promotions sur le site marchand numĂ©ro un en France. Pour cet Amazon Prime Day, ce sont des centaines de milliers de produits qui sont affichĂ©s en vente. L’an dernier, ce sont 3 millions de colis qui ont Ă©tĂ© expĂ©diĂ©s pour cette opĂ©ration.

Amazon fait très fort puisqu’une majoritĂ© de ces colis sont livrĂ©s en un jour. En effet, le Amazon Prime Day est rĂ©servĂ© aux clients Prime – qui bĂ©nĂ©ficient de la livraison en un jour. C’est donc une logistique exceptionnelle qui est mise en place pour assurer la livraison de millions de produits sur ces 13 et 14 octobre 2020. Cette annĂ©e, les offres Ă©tant encore plus agressives, les volumes devraient encore croĂ®tre.

Pour vous remettre Amazon Prime Day dans son contexte, il s’agit d’un Ă©vĂ©nement qui a vu le jour en 2015. Amazon fĂŞtait lĂ son 20ème anniversaire et organisait une grande vente en ligne (sur 24 heures) pour remercier ses clients. Ces derniers en redemandent chaque annĂ©e, et c’est ainsi que le Prime Day prend toujours plus d’ampleur. En 2019, il a d’ailleurs gĂ©nĂ©rĂ© plus de volumes de ventes que le Black Friday.

Outre le fait que les promotions soient encore plus convaincantes pour cet Amazon Prime Day 2020, le marchand a aussi crĂ©Ă© un teasing sur les dernières semaines. Il a voulu soutenir les entreprises (PME) françaises en offrant des bons d’achats de 10€ Ă tous leurs clients via la plateforme marchande. Au final, l’engouement sera encore plus fort pour cette Ă©dition.

Les meilleures offres pour ce mardi

Encore plus que les Ă©ditions prĂ©cĂ©dentes, ce nouvel Amazon Prime Day est pris d’assaut. Dès ce mardi matin, il y a dĂ©jĂ eu des ruptures de stock. Amazon s’Ă©tait pourtant bien prĂ©parĂ© pour l’opĂ©ration. Cela dit, les quantitĂ©s disponibles ne sont pas infinies – surtout sur les produits populaires. Il faut donc se dĂ©pĂŞcher en ce mardi soir pour profiter des dernières opportunitĂ©s.

Pour Amazon Prime Day, seuls les clients Prime sont Ă©ligibles aux offres. Comment font les autres ? Ils devront obligatoirement souscrire Ă son abonnement. Mais heureusement, une pĂ©riode d’essai de 30 jours leur permet d’essayer l’offre – sans dĂ©bourser un centime. C’est un bon moyen de tester lors du Prime Day, sĂ©curiser des achats Ă prix rĂ©duits, et Ă©ventuellement rĂ©silier par la suite.

Cela dit, ĂŞtre membre Prime apporte son lot d’avantages. Outre le fait de pouvoir participer au Amazon Prime Day, il donne des avantages au quotidien. On peut citer par exemple les services Prime Video (concurrent de Netflix) ou Prime Music (concurrent de Spotify) qui sont inclus. La livraison gratuite en un jour est aussi assurĂ©e, et les offres flash sont nombreuses.

Aujourd’hui, ce sont plus de 200 millions de personnes dans le monde qui ont souscrit Ă ce programme. Ces mĂŞme personnes sont aussi attentives aux offres du Amazon Prime Day, d’oĂą leur succès. Pour les remercier de leur fidĂ©litĂ©, Amazon les rĂ©gale avec des promotions inĂ©dites encore plus gĂ©nĂ©reuses que Black Friday. Si vous voulez anticiper la fin d’annĂ©e, c’est le moment d’en profiter.

Une garantie sur vos achats Amazon

En faisant vos courses pour Amazon Prime Day, vous bĂ©nĂ©ficiez d’une garantie sur tous vos achats. Pendant 30 jours, vous pouvez retourner ces derniers (si vous avez finalement changĂ© d’avis, ou s’il ne vous convient pas) et obtenir un remboursement. Amazon s’occupe de la logistique, vous n’aurez aucun frais sur les renvois. Sachez par ailleurs que la majoritĂ© des produits ont des garanties constructeurs.

Lors de cet Amazon Prime Day, il faudra ĂŞtre rapide sur les produits les plus en vogue. Apple, Huawei, Microsoft, Bose ou encore Garmin sont mis en avant. Les remises ne sont pas que symboliques, elles sont très gĂ©nĂ©reuses. Vous pouvez facilement Ă©conomiser plusieurs centaines d’euros sur des produits de la dernière gĂ©nĂ©ration. Xiaomi se distingue notamment sur tous les smartphones.

Encore une fois, le dĂ©fi sera de rĂ©ussir Ă saisir tous ces bons plans avant qu’ils n’expirent. Depuis ce mardi matin, on a vu une multitude de rĂ©fĂ©rences arriver au bout du stock, sans rĂ©approvisionnement possible. Si vous avez du temps en ce mardi matin, profitez-en pour faire un tour sur les deals du Amazon Prime Day. Demain, les offres seront diffĂ©rentes, mieux vaut ne rien regretter.

