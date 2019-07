Amazon Prime Video : Films, séries… Quelles nouveautés en août 2019 ?

En plus de quelques séries Amazon Originals, la plateforme de streaming accueille deux documentaires sur le football et de nombreux spectacles de stand-up « spécial été ». Pour ce qui est du documentaire This is Football, Amazon promet un casting impressionnant comprenant des joueurs de légende, mais aussi « de présidents, de poètes, de prêtres, de managers et de mathématiciens ». Voici la liste complète des nouveaux documentaires, spectacles et films qui débarqueront dès le mois prochain.

Pour rappel, Amazon Prime Video propose un abonnement à 49 euros par an pour les abonnés Prime et un essai gratuit de 30 jours.

Les séries Amazon Prime Video qui débarquent en août 2019

Alex — Saison 2 : 6 août

Disponible sur Amazon Prime Video dès le début du mois d’août, la série suédoise raconte les aventures d’un flic ripou qui décide finalement de revenir dans le droit chemin après avoir tiré, sans faire exprès, sur l’un de ses coéquipiers. Mais le retour à la droiture ne s’avère pas facile pour autant.

Déjà disponible, la saison une d’Alex compte 6 épisodes d’une quarantaine de minutes chacun.

The Terror : Infamy — Saison 2 : 16 août

Initialement diffusée sur AMC, la série américaine d’anthologie The Terror débarquera sur Amazon Prime Video d’ici un peu plus de quinze jours. La deuxième saison mettra en lumière une communauté japonaise internée dans des centres de rétention aux États-Unis après l’attaque de Pearl Harbor afin que leur loyauté soit testée.

Un épisode par semaine sera disponible à partir du 16 août.

Code Black — Saison 1 à 3 : 26 août

Disponible sur Amazon Prime Video d’ici un mois, la série américaine dépeint les urgences d’un hôpital qui doit faire face à la surpopulation. Dans ce quotidien particulièrement complexe, un code noir se produit dès lors qu’il y a plus de patients que de ressources disponibles. Pour leur part, les médecins font le maximum pour tenter de protéger les malades.

La série compte un total de trois saisons allant de 13 à 18 épisodes.

Carnival Row : 30 août

La série Amazon Original dépeint un univers fantastique dans lequel des créatures mythologiques doivent cohabiter avec des êtres humains après avoir vu leurs terres natales envahies par les humains. Dans ce contexte complexe, le détective Rycroft Philostrate doit enquêter sur une série de meurtres qui fragilise une paix déjà instable. Au casting, Orlando Bloom et Cara Delevingne.

Amazon Prime Video a également annoncé la sortie des saisons 1 à 4 de la série Ugly Betty dès le 29 juillet.

Les spectacles Amazon Prime Video qui débarquent en août 2019

Nawell Madani — C’est moi la plus Belge ! : 20 août

Claudia Tagbo — Crazy : 20 août

Frank Dubosc — À l’état sauvage : 20 août

Gad Elmaleh — Sans Tambour : 20 août

Muriel Robin — Robin revient : 20 août

Palmade/Laroque — Ils se re-aiment : 20 août

Bigard — Nous les femmes : 20 août

Willy Rovelli — En Encore plus grand : 22 août

Les Duos impossibles de Jérémy Ferrari : 22 août

Les documentaires Amazon Prime Video qui débarquent en août 2019

This is Football : 2 août

La série documentaire d’Amazon Prime Vidéo s’intéresse au monde du football et à ses histoires, ses passions et les émotions qu’ils suscitent à travers le monde. Au total, six épisodes seront disponibles.

Free Meek : 9 août

Inside Borussia Dortmund : 16 août