Amazon Prime Video permet enfin de créer des profils (comme Netflix, Disney+…)

Rappelez-vous, en mars dernier, on évoquait l’arrivée sur Amazon Prime Video d’une fonction, essentielle, mais encore et toujours indisponible sur le service de streaming video. L’une des forces d’Amazon Prime Video provient évidemment du fait que chaque abonné Prime est éligible, automatiquement, au service de VOD, mais encore faut-il que ce dernier soit à la hauteur de la concurrence.

Les profils (enfin !) de la partie sur Prime Video

En effet, depuis quelques mois maintenant, la concurrence fait rage sur le marché du streaming vidéo, et si Amazon dispose d’un atout énorme sur ses rivaux, avec l’abonnement Prime qui donne accès à la plateforme, force est d’admettre que Prime Video semble « en retard » par rapport aux Netflix, Hulu et autres Disney+.

Parmi les fonctions manquantes : la possibilité de créer plusieurs profils utilisateurs. Heureusement, Amazon confirme aujourd’hui que cette dernière est actuellement en cours de déploiement pour tous les abonnés Prime Video. Rappelons que la fonction était pour l’heure accessible uniquement chez certains utilisateurs, depuis mars dernier.

Concrètement, il s’agit ni plus ni moins que de retrouver la même option proposée déjà par la concurrence, avec la possibilité chez Amazon de créer un total de six profils (un profil principal et cinq profil secondaires). De cette manière, chaque profil aura droit à une expérience personnalisée, et chaque utilisateur pourra facilement reprendre le cours de son film ou sa série, et bénéficier de recommandations en rapport avec le contenu visionné précédemment.

Comme sur Netflix ou encore sur le récent Disney+, il est tout à fait possible de créer une section spéciale pour les enfants, qui ne proposera que du contenu adapté aux yeux fragiles et innocents de nos chers bambins. A noter que la mise à jour est actuellement en cours de déploiement, et peut donc mettre quelques jours à arriver sur votre application Amazon Prime Video.