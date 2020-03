Amazon Prime Video se dote enfin d’une fonction (basique) inspirée de Netflix, Hulu, Disney+…

La création de plusieurs profils enfin sur Amazon Prime Video

Lancé en toute fin d’année 2016 en Europe (et en France), Amazon Prime Video est évidemment en concurrence avec d’autres géants du streaming vidéo, à commencer par Netflix, mais aussi le groupe Canal Plus, et très bientôt Disney+. L’une des forces d’Amazon Prime Video provient évidemment du fait que chaque abonné Prime est éligible, automatiquement, au service de VOD.

Ainsi, chaque client Amazon Prime est automatiquement abonné (et sans frais supplémentaire) à la plateforme vidéo d’Amazon. Côté interface, si Amazon Prime Video est relativement semblable aux plateformes concurrentes, elle reste un peu moins poussée que celle de Netflix sur certains points. Par exemple, sur la version mobile d’Amazon Prime Video, impossible de créer plusieurs profils utilisateur…

Jusqu’à six profils sur un même compte !

Heureusement, cette absence va très bientôt être corrigée, puisque selon XDA-Developers, il sera prochainement possible de créer jusqu’à six profils utilisateurs pour un seul et même abonnement Amazon Prime Video. Plus besoin donc de se partager un seul et unique compte avec tous les membres de la famille, puisque chacun pourra avoir son propre espace dédié.

Pour l’occasion, Amazon fait mieux que Netflix, qui permet de créer un total de 5 profils par compte, et vient égaler Hulu, qui permet de son côté de créer 6 profils. Pour le moment, cette fonction n’est pas disponible partout, et elle devrait être déployée prochainement, via une simple mise à jour de l’application. Il suffira alors de cliquer sur « My Stuff » (en bas à droite de l’écran) et de sélectionner/créer le profil souhaité pour accéder à une liste de contenus personnalisés.

Comme sur Netflix, il sera possible de créer une section spéciale pour les enfants, ne proposant que du contenu adapté aux yeux de nos chers bambins innocents. Rappelons qu’à l’instar de Netflix, YouTube ou encore Disney+, Amazon a lui aussi décidé de réduire la qualité de sa bande passante en Europe, pour éviter de surcharger les infrastructures durant le confinement lié au coronavirus.