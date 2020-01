Amazon propose dès aujourd’hui la livraison en 2h à Lyon

En partenariat avec Monoprix, Amazon vient de lancer son service Prime Now dans la capitale des Gaules. Après Paris, puis Nice, c’est à Lyon que la firme de Seattle propose son service de livraison en 2 heures seulement. En plus des 9 arrondissements lyonnais, Amazon propose Prime Now à l’ensemble de l’agglomération dont Villeurbanne, Vaulx-en-Velin, Caluire, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, ou encore Saint-Priest.

Sur son site, on peut voir que les livraisons ont lieu entre 14h et 22h en semaine, mais de 10h à 14h le dimanche. Ces livraisons en 2h concernent uniquement les produits frais et les courses du quotidien, le tout issu du catalogue Monoprix. N’allez pas commander un iPhone 11 sur Amazon en pensant le recevoir en moins de 2h. Pour profiter d’Amazon Prime Now, il est nécessaire d’être abonné à Amazon Prime, dans ce cas vous profiterez de nombreuses offres de bienvenue mise en place par la firme de Seattle et Monoprix à l’occasion de son lancement à Lyon. Par exemple, vous bénéficiez d’une livraison en 2h offerte dès 60 euros d’achat. Plusieurs bons d’achat sont également disponibles selon le coût de votre panier, ils peuvent aller de 10 à 15 euros.

Les commerces de proximité impactés ?

Concernant le prix des articles, ils seront les mêmes que ceux proposés en magasin, et même parfois inférieurs. C’est sur ce point que les commerçants ne sont pas d’accord. En effet, ce service peut être perçu comme de la concurrence déloyale, jusqu’à vider les commerces du centre-ville. D’autres problématiques comme les moyens utilisés pour permettre de livrer des produits frais aussi rapidement remettent en cause le côté étique de ce concept.

Depuis quelques années, Amazon Prime Now est disponible pour les clients parisiens, pour l’occasion, Frédéric Duval, Country Manager chez Amazon France a déclaré : « Nous cherchons toujours des moyens d’apporter plus de commodité, de choix et de divertissement aux membres Prime, et notre collaboration avec Monoprix nous permet d’offrir une sélection de produits encore plus large à nos clients, avec une livraison extrêmement rapide ».