Amazon veut apprendre à ses clients à recycler

Jeff Bezos et le b.a Ba du recyclage

Du carton, du carton et encore du carton. Si vous êtes un amateur assidu d’Amazon, vous imaginez les montagnes de cartons utilisées et l’impact écologique que cela représente sur la planète. Les quantités de carton en jeu sont en effet phénoménales. Si Greenpeace a déjà signalé par le passé la terrible empreinte carbone d’Amazon, Jeff Bezos semble vouloir changer les choses.

Le 15 novembre était « America Recycles Day », la journée du recyclage aux États-Unis. Pour l’occasion, Amazon a lancé un site baptisé « Second Chance« , un site destiné à aider les clients d’Amazon à réduire leur impact environnemental. Au programme, la possibilité de revendre à Amazon des accessoires que vous n’utilisez plus contre des bons d’achats, des explications pour recycler les gadgets électroniques ou encore comment recycler les boîtes. Tout sauf une sinécure au vu des boîtes gigantesques d’Amazon pour des petits paquets. Bref, une petite opération « greenwashing » pour Amazon.

De l’occasion sous packaging Amazon

Le vrai point fort du site, c’est surtout la possibilité d’acheter à nouveau des produits qui ont déjà été utilisés et dont Amazon s’assure du bon fonctionnement et de la qualité générale. Un marché de l’occasion placé sous un sceau de qualité qui devrait séduire grâce à des prix que l’on peut qualifier de plutôt attractifs.

A priori, le système d’achat et de revente d’objets de seconde main semble aussi fonctionner pour la France. Toutefois, rien ne garantit que les accessoires soient traités ici, c’est même plutôt le contraire. Pour des questions de karma et de logique environnementale, c’est donc à prendre avec des pincettes pour l’heure. Le cas échéant, Le Bon Coin peut commencer à trembler… Après Facebook MarketPlace, les géants américains viennent marcher sur ses plate-bandes et la lutte s’annonce titanesque.

