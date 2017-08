La chaîne américane Lifetime vient de commander une nouvelle série à Jenji Kohan. Baptisée American Princess, American Princess commandée sans pilote L’avantage d’avoir déjà signé plusieurs séries à succès, c’est que les chaînes partent avec un certain capital confiance. Jenji Kohan vient donc d’obtenir la commande d’une série de 10 épisodes par la chaîne Lifetime

L’avantage d’avoir déjà signé plusieurs séries à succès, c’est que les chaînes partent avec un certain capital confiance. Jenji Kohan vient donc d’obtenir la commande d’une série de 10 épisodes par la chaîne Lifetime sans même avoir du passer par la case « pilote ». Pour le détail, même Game of Thrones avait du s’y soumettre.

American Princess est l’histoire d’Amanda, une jeune femme new-yorkaise qui s’enfuit le jour de son mariage dans l’Upper East Side après avoir découvert que son mari la trompait. Sans argent, sans téléphone, elle finit par rejoindre une foire de la Renaissance. Un drama léger qui devrait assurément trouver son public, surtout grâce au style si particulier de Jenji Kohan.

Jenji Kohan, une showrunneuse à succès

Si Lifetime a signé i rapidement sur ce projet, c’est sans aucun doute grâce à la showrunneuse. Elle est entrée dans le cercle des très grands avec « Orange is The New Black », la série sur le monde pénitentiaire diffusée par Netflix. Aussi présente sur Gilmore Girls, Weed ou encore Glow, elle représente assurément un certain gage de qualité mais aussi de style. Créative et hyper-moderne, elle assume un certain goût de la provocation. Son écriture sied parfaitement à ce genre de séries mêlant à la fois drama et comédie.

Avec cette série, Lifetime étend son panel de séries pour le moins originales. On retrouve notamment parmi celles-ci, Mary Kills People, l’histoire d’un médecin qui aide les patients à mourir ou Unreal, qui dévoile les coulisses de la télé-réalité. La date de diffusion de American Princess est encore inconnue. Bien entendu, aucun nom d’un acteur n’est encore apparu. Il faudra sans doute attendre quelques mois avant d’en savoir plus sur ce projet.