Among Us a totalisé près d’un demi-milliard de joueurs en novembre

Lancé au début de l’été 2018, le jeu Among Us aura du attendre l’été 2020, et la mise en avant de divers streamers très réputés, pour ouvrir enfin les portes de la gloire. En effet, le jeu signé Innersloth est aujourd’hui un incontournable pour de nombreux joueurs, et notamment pour toute la communauté Twitch. Même le pilote de F1 Romain Grosjean s’est lancé dans l’aventure Among Us récemment.

Among Us, un demi-milliard de joueurs

Un Among Us disponible sur iOS, Android et PC, mais aussi sur Nintendo Switch depuis quelques jours. A ce sujet, en quelques heures à peine, le jeu est parvenu à se hisser au sommet des meilleures ventes sur l’eShop, devant quelques mastodontes maison comme Mario ou encore Zelda. En 2021, le jeu sera également proposé sur Xbox, via le Xbox Game Pass, mais aussi (sans doute) sur les consoles PlayStation.

Un Among Us ultra populaire donc depuis quelques semaines maintenant, si bien que selon les données de SuperData, le jeu est « de loin le jeu le plus populaire en termes d’audience« . Et c’est peu de le dire, puisque selon ces mêmes données, Among Us a été joué par près de 500 millions de personnes en novembre. Oui, ça fait près d’un demi-milliard de joueurs. Pour la petite info, Innersloth, le studio à l’origine du jeu, est composé… de quatre personnes.

Une suite était dans les tuyaux, mais le studio a finalement décidé d’annuler cette dernière, pour se focaliser sur le jeu actuel. Un Among Us joué par un panel de joueurs assez gigantesque, y compris par une certaine Alexandria Ocasio-Cortez, qui avait diffusé sa partie sur Twitch, devant plus de 400 000 spectateurs.

Autant dire que l’année 2021 risque d’être rayonnante pour Among Us, à moins bien sûr qu’un autre jeu ne vienne entre temps prendre la place de ce dernier dans le coeur des joueurs (et des streamers).