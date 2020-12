Le jeu Among Us arrive sur une console, et termine 2020 en beauté

Voici une histoire surréaliste, la preuve que la patience est une qualité très importante quand l’on souhaite atteindre le succès. Le jeu Among Us est sorti en juin 2018, mais ce n’est qu’après deux années que son titre a tiré son plein potentiel.

Le studio InnerSloth ne pouvait pas rêver mieux que d’arriver sur console, après une ascension fulgurante ces derniers mois sur PC et smartphone. Les joueurs sur Nintendo Switch seront ravis d’apprendre que le jeu leur est désormais accessible à l’achat sur Nintendo eShop, ce qu’annonçait hier le fabricant japonais lors d’une conférence.

Son prix est de 4,99 €, soit un euro de plus que sur Steam pour les joueurs PC. La version mobile, quant à elle, est disponible gratuitement. C’est particulièrement de celle-là que les 217 millions de téléchargements du jeu proviendraient (selon les données de Sensor Tower, en novembre 2020). En tout, Among Us aurait généré par moins de 39 millions de dollars avec les dépenses des joueurs.

Ce succès peut s’expliquer en 2020, avec les restrictions sociales. « Cela arrive à un moment où les gens sont plus que jamais sur leur téléphone, tout en cherchant des moyens de communiquer entre eux […] Tout cela est combiné pour faire de Among Us l’expérience parfaitement divertissante pour cette période » déclarait un analyste de Sensor Tower dans un entretien avec GameDaily.

La cerise sur le gâteau

Among Us a particulièrement pris de l’ampleur cet été, et la couverture médiatique autour des lives Twitch de la sénatrice américaine Alexandria Ocasio-Cortez y aura fortement contribué. À plusieurs reprises, dont une dernière fin novembre, la démocrate a invité des personnalités politiques pour discuter tout en jouant sur Among Us, une audience non sans conséquence pour la publicité du jeu. Sur la plateforme Twitch, chacun de ses directs rassemblait des millions d’internautes.

La cerise sur le gâteau aura eu lieu le 11 décembre dernier. Lors de la cérémonie annuelle des Game Awards, récompensant les meilleurs jeux vidéo, Among Us a décroché deux prix. Il fut récompensé comme le meilleur jeu mobile et le meilleur jeu multijoueur.

Pour le coup, le studio InnerSloth n’avait pas prévu qu’une telle vague de popularité lui survienne deux ans après. Plus défaitistes encore, ses équipes ne voyaient pas un futur à cette version et planchaient sur une nouvelle édition plus à même de gagner le cœur des joueurs. Cet « Among Us 2 » fut finalement annulé, pour donner la priorité aux équipes de travailler sur la version actuelle et de la développer. De nouvelles cartes sont prévues l’année prochaine, et son déploiement sur les plateformes devrait se poursuivre.