Android Auto et Apple CarPlay plus dangereux que l’alcool et le cannabis au volant ?

Les ravages de l’alcool la drogue Google Auto et Apple CarPlay

Depuis quelques années maintenant, certains automobilistes peuvent profiter, directement sur l’écran embarqué de leur véhicule, de dispositifs comme Apple CarPlay ou Android Auto. Des logiciels dotés de nombreuses fonctionnalités visant à réduire les distractions au volant. Toutefois, selon une récente expérience, les deux logiciels seraient plus dangereux que l’alcool ou le cannabis…

C’est en effet ce que tend à prouver une étude mise au point par IAM Roadsmart, une organisation indépendante pour la sécurité routière. Selon cette dernière, les temps de réaction des conducteurs utilisant un système embarqué de type Apple CarPlay ou Android Auto, seraient considérablement allongés. Concrètement, l’étude indique que le temps de réaction serait 5 fois plus long que celui d’une personne conduisant avec la limite légale d’alcool dans son organisme, et même plus lent que celui ayant consommé du cannabis… En moyenne, les systèmes embarqués rallongeraient le temps de réaction du conducteur d’environ 57%.

Un peu moins d’une cinquantaine de conducteurs ont pris part à l’expérience, et ceux utilisant Apple CarPlay et Android Auto ont tendance à quitter les yeux de la route, parfois pendant plus de 15 secondes, pour ajuster telle ou telle option sur l’écran tactile de leur voiture. La commande vocale n’est pas en reste, puisque cette dernière serait également à l’origine de certaines distractions, et d’une certaine lenteur…

Distances de sécurité et variations de trajectoires…

En effet, sans doute conscients du manque de concentration, les conducteurs utilisant un système embarqué ont tendance à conduire à faible allure, sans respecter pour autant les distances de sécurité avec la voiture devant. De même, lorsque les conducteurs utilisent les fonctions tactiles de leur véhicule, ces derniers ont une forte tendance à dévier de leur trajectoire.

Ainsi, bien que des systèmes comme Apple CarPlay et Android Auto existent pour nous faciliter la vie quotidienne au volant, cela ne doit en aucun cas empêcher le conducteur de rester constamment focalisé sur la priorité numéro une en voiture : la conduite…