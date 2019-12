Après Apple CarPlay, BMW dit enfin « Ja » à Android Auto

Android Auto pour 2020 chez BMW

Il y a quelques jours, BMW effectuait un joli rétropédalage concernant l’intégration (payante) d’Apple CarPlay au sein de ses véhicules. En effet, si le constructeur demandait au client de régler un surplus de 399€ pour l’option « Préparation pour CarPlay », BMW, après une intense réflexion, avait décidé d’opter pour une nouvelle formule, facturée 110€/an. De quoi déclencher une certaine colère, y compris chez les plus fervents adorateurs de la marque…

Aujourd’hui, BMW n’est pas peu fier d’annoncer l’intégration d’Android Auto au sein de ses véhicules, avec un déploiement prévu pour juillet 2020. Le constructeur fera la démonstration, en live, d’Android Auto à bord d’une BMW à l’occasion du CES de Las Vegas, au tout début de l’année 2020.

BMW précise qu’Android Auto profitera d’une intégration intégrale au sein du digital cockpit BMW. A noter qu’il s’agira également de la version « wireless » d’Android Auto, et la connexion avec le smartphone s’effectuera donc sans le moindre câble disgracieux.

Android Auto chez BMW… mais sur iDrive 7.0 uniquement !

Selon Peter Henrich, en charge du Product Management chez BMW : « Beaucoup de nos clients ont souligné l’importance pour eux d’avoir Android Auto à l’intérieur d’une BMW pour l’utilisation d’un certain nombre de fonctionnalités familières sur leur smartphone Android, et cela, en toute sécurité, sans la moindre distraction, en plus bien sûr des fonctions et services propres à BMW. »

Android Auto sera intégrée grâce à une mise à jour à venir en juillet 2020, et concernera une vingtaine de pays. A noter que seuls les véhicules BMW équipés du système embarqué iDrive 7.0 pourront prétendre à Android Auto. Un énième « rétropédalage » pour BMW, qui affirmait en 2017 ne pas être intéressé par Android Auto, préférant alors se focaliser sur Apple CarPlay, puisque la majorité de la clientèle BMW disposait alors d’un iPhone…