Android vous donne maintenant des indications sur la vitesse d’un Wi-Fi

Les établissements qui proposent du Wi-Fi gratuit mais d’une incroyable lenteur ne vont pas forcément apprécier. En effet, en plus de l’indicateur d’intensité du signal, Android va maintenant aussi donner une indication sur la vitesse de connexion sur un réseau Wi-Fi. La fonctionnalité vient d’être annoncée par Google sur le compte Twitter d’Android et arrivera sur la version 8.1 de l’OS (malheureusement, il y a encore peu de smartphones qui tournent sous cette version).

Public Wi-Fi can be spotty. For the first time, #AndroidOreo 8.1 lets you take out the guesswork & see the speed of networks before you hit connect. Rolling out now: https://t.co/lSzvCFgNk7 pic.twitter.com/60EmoPxUX4

— Android (@Android) January 22, 2018