Animal Crossing est le 2ème jeu le plus vendu sur Nintendo Switch

Nintendo a dévoilé ses résultats trimestriels, des chiffres excellents pour une entreprise qui n’a pas subi la crise sanitaire —contrairement à beaucoup d’autres qui ont été obligées de licencier.

Le jeu Animal Crossing : New Horizons a également explosé les records, au point qu’il a été vendu plus de 10,63 millions de fois entre avril et juin —pour un total de 22,4 millions. Il s’agit désormais du deuxième jeu le plus vendu au monde sur Nintendo Switch.

Il se positionne juste derrière Mario Kart 8 Deluxe qui cumule 26,74 millions de ventes. À la troisième place, on retrouve le jeu Super Smash Bros Ultimate avec un résultat de 19,99 millions d’exemplaires vendus. Animal Crossing dépasse ainsi des titres très populaires, comme The Legend of Zelda : Breath of the Wild, Super Mario Odyssey ou encore Pokémon Sword and Shield.

La société affiche un bénéfice d’exploitation trimestriel en hausse de 428%, un pourcentage bien au-dessus des attentes des analystes. Le bénéfice opérationnel du groupe est de 144,7 milliards de yens, soit environ 1,5 milliard d’euros. Plus globalement, le bénéfice net est de 846 millions, ce qui représente une impressionnante hausse de 541% par rapport à l’année 2019.

Flambée des prix de la Nintendo Switch

Durant le trimestre, Nintendo a vendu plus de 5,68 millions de Switch contre 2,68 millions sur la même période l’an dernier. Elle passe au-dessus de la barre symbolique des 60 millions de ventes pour atteindre les 61,44 millions de ventes depuis sa sortie.

Cette forte hausse des ventes, établie à +150% au mois de mars, justifie les ruptures de stocks rencontrés par plusieurs utilisateurs dans de nombreux pays —dont la France. Cela a eu pour effet de faire augmenter très largement les prix des consoles de jeux au point que certains auraient utilisé des bots afin de pouvoir acheter une dizaine d’appareils dès la mise en vente. La console se revendait jusqu’à 425 euros contre un prix de vente conseillé de 299 euros.