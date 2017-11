Animal Crossing Pocket Camp : disponible dès à présent sur iOS et Android !

Bonne nouvelle pour tous les fans de Animal Crossing, l’opus mobile Pocket Camp est à télécharger dès maintenant, sous iOS comme sous Android !

Animal Crossing : la version Pocket Camp enfin disponible !

Via son compte Twitter officiel, Animal Crossing annonce fièrement la disponibilité du tout nouvel opus Pocket Camp. Un épisode évidemment très spécial pour Nintendo, puisque ce dernier n’est pas proposé sur une console de la marque, mais bien sur mobiles. A ce sujet, Animal Crossing Pocket Camp est disponible à la fois sur Android et sur iOS. Pas de jaloux donc.

L’autre bonne nouvelle, c’est que si le compte officiel annonce une disponibilité prévue pour demain 22 novembre, un petit tour sur l’AppStore et/ou sur le PlayStore permet de découvrir que le jeu est d’ores et déjà proposé au téléchargement ! Rappelons que Animal Crossing Pocket Camp est un jeu proposé gratuitement, mais qui propose des achats in-app (facultatifs) pour tous ceux qui souhaiteraient évoluer plus rapidement. Un système employé par de très nombreux jeux mobiles, dont Super Mario Run pour ne citer que lui.

Dans cet opus mobile, on déserte la ville pour aller se détendre en pleine nature, dans un camping où séjournent des animaux charmants, et où « le stress est interdit » annonce Nintendo. Pour le joueur, le but sera ici de prendre les rênes du camping, et s’efforcer de rendre l’endroit le plus coquet, le plus mignon, le plus agréable possible en ajoutant des meubles, des tentes, des installations…

Pour évoluer, le joueur devra satisfaire les quêtes des résidents, mais aussi trouver toute sorte d’objets en se promenant à bord de son camping-car. Il faudra aussi récupérer des matériaux pour fabriquer de nouveaux meubles, en passant par l’expert en la matière : Serge. Le but sera également de faire évoluer le niveau d’amitié avec les animaux, pour faire venir toujours plus de curieux dans le camping.

Bref, une excellente occasion pour les fans de passer quelques dizaines d’heures sur son smartphone, après avoir poncer les épisodes sortis précédemment sur GameCube, Wii ou encore sur Nintendo 3DS. Rappelons au passage qu’il s’agit du troisième « vrai » jeu mobile proposé par Nintendo, après Super Mario Run en fin d’année dernière, et Fire Emblem Heroes il y a quelques mois.