Un visage imprimé en 3D peut tromper la reconnaissance faciale des smartphones

La technologie de reconnaissance faciale bernée par un visage en 3D

Sur le marché du mobile, ce bon vieux code PIN n’a plus la cote depuis quelques années, remplacé aujourd’hui par des capteurs d’empreintes digitales, des scanners d’iris ou encore la reconnaissance faciale. De nombreux smartphones, comme l’iPhone X, le Galaxy Note 9 ou encore le OnePlus 6T sont compatibles avec cette technologie… qui semble toutefois incapable de discerner un vrai visage, d’une reproduction 3D.

En effet, en se basant sur un visage imprimé en 3D chez Backface, Forbes est parvenu à duper le système de reconnaissance faciale de divers smartphones Android à savoir : le LG G7 ThinQ, le Samsung Galaxy S9, le Galaxy Note 6 et enfin le OnePlus 6. Tous ont généreusement ouvert l’accès à l’utilisateur, immédiatement trompés par la reproduction en 3D du visage de l’utilisateur enregistré.

Evidemment, les constructeurs ont toujours annoncé que le système de déverrouillage via la reconnaissance faciale n’était pas fiable à 100%, et que ce dernier est censé fonctionner de concert avec un autre mode de déverrouillage plus traditionnel (code PIN, mot de passe, schéma tactile…). De nombreux experts en sécurité recommandent d’ailleurs d’utiliser (encore et toujours) un code alphanumérique (fort si possible) pour conserver un accès sécurisé à son smartphone. Rappelons qu’un visage ressemblant à l’utilisateur enregistré peut lui aussi parvenir à déverrouiller le smartphone.

Forbes précise avoir testé sa méthode également sur l’iPhone X, mais le smartphone signé Apple n’a jamais été dupé par le faux visage imprimé en 3D. La société américaine a en effet mis en place un système de sécurité très complexe, Face ID, élaboré notamment avec un spécialiste des masques réalistes, basé à Hollywood. Forbes précise que la technologie de Microsoft, Windows Hello, a elle aussi été parfaitement hermétique au faux visage en 3D, interdisant vaillamment l’accès à l’ordinateur associé.

(Via Forbes)