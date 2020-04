Google serait en train de préparer un concurrent d’Apple Card

En 2019, Apple a décidé de miser un peu plus sur les services, probablement dans le but de diversifier ses sources de revenus. En plus d’Apple TV+, d’Apple News+ et d’Apple Arcade, la firme a aussi lancé Apple Card. Il s’agit d’une carte de crédit, actuellement proposée par Apple aux États-Unis, en partenariat avec la banque Goldman Sachs.

Et visiblement, Google compte lancer un service similaire. Dans un article publié il y a quelques jours, le site TechCrunch publie des images qui montrent à quoi cette carte ainsi que l’application mobile de celle-ci pourraient ressembler. D’après ce média américain, cette carte serait liée à Google Pay et pourrait être appelée « Google Pay Card ».

Leaked pics reveal Google smart debit card to rival Apple’s https://t.co/Jd1PmOFajI by @joshconstine pic.twitter.com/3SCAzddTrh — TechCrunch (@TechCrunch) April 17, 2020

Ce service devrait être assez similaire à Apple Card. Et Google pourrait proposer celui-ci avec plusieurs banques américaines, dont CITI et Standford Federal Credit Union.

Google et Huawei veulent proposer leurs cartes. Une nouvelle tendance dans l’industrie des smartphones ?

Lorsque la firme de Mountain View a été interrogée par TechCrunch, celle-ci aurait envoyé cette déclaration : « Nous étudions comment nous pouvons établir des partenariats avec des banques et des coopératives de crédit aux États-Unis pour offrir des comptes de chèques intelligents via Google Pay, en aidant leurs clients à bénéficier d’informations utiles et d’outils de budgétisation, tout en conservant leur argent dans un compte assuré par la FDIC ou la NCUA. Aujourd’hui, nos principaux partenaires sont Citi et Stanford Federal Credit Union, et nous sommes impatients de partager plus de détails dans les mois à venir. » Il reste à savoir quand Google pourrait lancer cette carte aux États-Unis, et si la firme a l’intention de proposer le service en Europe, plus tard. Pour rappel, Goldman Sachs, le partenaire d’Apple pour l’Apple Card, n’exclut pas un déploiement de ce service dans d’autres pays.

En tout cas, il pourrait s’agir d’une nouvelle tendance, après les services de paiement mobile, chez les géants du smartphone. En effet, récemment, comme le rapporte le site Engadget, Huawei a également dévoilé la Huawei Card en Chine. Le fonctionnement est aussi très proche de celui de l’Apple Card et dans l’Empire du Milieu, Huawei collaborerait avec Union Pay.