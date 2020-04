Apple : du retard pour l’iPhone 12 ?

En pleine crise sanitaire à cause du Covid-19, de nombreuses entreprises ont du changer leurs plans, quitte parfois à licencier des employés pour sauver les meubles. Malgré son parcours, Apple n’a pas échappé à la crise et le planning de la firme de Cupertino a lui aussi été bouleversé.

Le coronavirus a eu un lourd impact sur la chaîne de production et la fabrication de l’iPhone 12. Selon les dernières rumeurs, Apple avait prévu de présenter son iPhone 12 plus tard cette année. Ce smartphone devrait être disponible en trois versions de 5,4, 6,1 ou 6,7 pouces. Depuis des années, Apple nous a habitués à présenter ses iPhone à la rentrée.

Le célèbre analyste Ming -Chi Kuo a déclaré que des retards seront à prévoir cette année. Les trois iPhone 12 devraient être décalés d’au moins un mois. Concernant les plus petits de 5,4 et 6,1 pouces, ils devraient entrer en production dès septembre. Alors que les deux autres modèles, avec écran 6,7 pouces, commenceront à être produits en octobre.

Du côté de l’iPhone 12 Pro et le Pro Max, ils devraient à leur tour être décalés de plusieurs semaines. Cette nouvelle est assez mauvaise pour Apple, mais également pour les consommateurs qui vont devoir attendre plusieurs mois supplémentaires, peut être jusqu’à Noël pour découvrir les iPhone 12.

Si Apple a pu sortir dans les temps son iPhone SE, ce ne sera malheureusement pas le cas pour l’iPhone 12. De ce fait, l’iPhone SE pourrait connaître un succès encore plus grand. Avec cette bombe, Apple a fait sensation. Cet iPhone SE à moins de 500 euros serait plus puissant qu’un Android à plus de 1000 euros.

Malgré son côté entrée de gamme , le dernier-né de la gamme iPhone intègre la puce A13 Bionic d’Apple. Selon Android Central, la puce A13 Bionic est plus puissante que le processeur Snapdragon 865, qui équipe les smartphones Android haut de gamme.