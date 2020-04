iPhone SE : le moins cher des iPhone serait plus puissant que votre smartphone Android à 1000€

L’iPhone SE plus puissant que le SnapDragon 865 ?

Cela ne vous aura pas échappé, depuis quelques jours, Apple propose à la vente son tout nouvel iPhone SE. Pour le géant américain, il s’agit de (re)proposer un smartphone entrée de gamme, avec un iPhone positionné à 489 euros chez nous (en version 64 Go). Pour faire simple, il s’agit d’un « iPhone 8 modernisé« , mais le moins cher des iPhone pourrait bien être (beaucoup) plus puissant que votre smartphone Android…

En effet, malgré son côté « entrée de gamme« , le dernier-né de la gamme iPhone intègre la puce A13 Bionic d’Apple. Selon Android Central, c’est un fait, la puce A13 Bionic est plus puissante que le processeur Snapdragon 865, qui équipe les smartphones Android haut de gamme.

Un iPhone SE old school… mais surpuissant !

« Tout dans un smartphone moderne, de la vélocité de l’interface, à la navigation web, en passant par les performances photo, dépend essentiellement du processeur » explique Android Central. Ainsi, en terme de puissance brute, avec son processeur A13 Bionic, « l’iPhone SE est capable de réaliser ces tâches plus rapidement qu’un OnePlus 8 Pro ou même qu’un Samsung Galaxy S20+« .

De quoi ravir les premiers acheteurs d’iPhone SE qui pourront donc profiter d’un smartphone très (très) véloce, quitte à disposer d’un look un peu « à l’ancienne« , avec notamment de larges bordures et le retour de ce bon vieux Touch ID, en lieu et place de Face ID. Rappelons que l’iPhone SE est animé par le même processeur embarqué par l’iPhone 11.

A noter toutefois que selon différents benchmarks, la puce A13 Bionic de l’iPhone SE serait « moins puissante » que celle de l’iPhone 11, d’un peu moins de 10%. Apple a donc visiblement décidé de brider la puissance de son CPU, vraisemblablement pour des raisons de chauffe et d’autonomie.

« L’iPhone SE n’est peut-être pas un meilleur téléphone que les derniers Pixel, Galaxy ou OnePlus. Il a un écran plus petit, un appareil photo unique plus faible… Mais en matière de performances pures du processeur et de pérennité des mises à jour logicielles, l’iPhone SE est plus fort que le smartphone Android que vous tenez entre vos mains » conclut Android Central. Notre test complet de l’iPhone SE arrive très bientôt sur Presse-Citron.