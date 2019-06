Apple critique le login par Facebook et Google… et sort un « Sign in with Apple »

Si vous avez un compte Facebook ou Google, vous avez certainement déjà utilisé les systèmes d’identification de ces géants d’internet, les boutons qui permettent de se connecter à des applications tierces via les comptes Google ou Facebook. Bientôt, vous pourrez également utiliser votre compte Apple pour vous connecter à des services tiers. Durant sa conférence WWDC, la firme de Cupertino a présenté un nouveau service baptisé « Sign in with Apple ».

Une connexion respectueuse de la vie privée

« Sign in with Apple » propose les mêmes avantages que les logins de Facebook ou de Google, mais avec une dose de confidentialité supplémentaire : lorsque vous vous inscrivez ou lorsque vous vous connectez à une application tierce (qui aura adopté le SDK d’Apple), vous pourrez le faire via votre compte Apple, et éviter de remplir des formulaires. Sur un iPhone, la connexion est encore plus simple puisque celle-ci pourra se faire sans mot de passe avec le simple capteur biométrique de l’appareil.

Néanmoins, le système d’identification d’Apple se veut plus respectueux de la vie privée des utilisateurs. Durant la keynote d’ouverture de la WWDC, la firme de Cupertino a expliqué que « Sign in with Apple » permet de simplifier la connexion aux services tiers sans être traqué.

L’un des principaux avantages : le login d’Apple cache votre véritable adresse e-mail

Par rapport aux login de Facebook et de Google, Apple promet donc de mieux protéger vos données personnelles. De plus, si une application tierce demande votre adresse e-mail, vous pouvez fournir votre véritable adresse e-mail ou bien demander à Apple de générer une fausse adresse e-mail pour vous (une fausse adresse e-mail pour chaque application).

De ce fait, si vous vous désabonnez à un service tiers, vous pourrez désactiver la fausse adresse e-mail qui a été associée à ce service.