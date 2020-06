Apple débloque 100 millions de dollars pour lutter contre le racisme

Le décès de l’Afro-Américain George Floyd le 25 mai dernier —suite à asphyxie provoquée par la technique arrestation d’un policier, a provoqué un vif émoi aux États-Unis et dans le monde, si bien que de nombreuses manifestations ont toujours lieu dans plusieurs villes. Celles-ci mettent en évidence des problématiques portant sur les violences policières ainsi que le racisme. Dans ce contexte, plusieurs entreprises dévoilent des initiatives visant à améliorer la situation.

De son côté, le PDG d’Apple a envoyé une lettre à ses employés peu après la mort de George Floyd. Dans celle-ci, il indique qu’il est nécessaire de « reconnaître la peur, la douleur et l’indignation provoquées à raison par le meurtre insensé de George Floyd et une bien plus longue Histoire de racisme ».

Suite à cela, Apple a annoncé qu’il consacrait 100 millions de dollars dans la lutte contre le racisme. Le PDG d’Apple a partagé un tweet sur le sujet, accompagnant son texte d’une vidéo détaillant l’initiale.

Dans le message, il indique : « Le travail inachevé de la justice et de l’égalité raciales nous appelle tous à rendre des comptes. Les choses doivent changer, et Apple s’est engagé à être une force pour ce changement. Aujourd’hui, je suis fier d’annoncer l’initiative d’Apple en faveur de l’équité et de la justice raciales, avec un engagement de 100 millions de dollars».

The unfinished work of racial justice and equality call us all to account. Things must change, and Apple's committed to being a force for that change. Today, I'm proud to announce Apple’s Racial Equity and Justice Initiative, with a $100 million commitment. pic.twitter.com/AoYafq2xlp — Tim Cook (@tim_cook) June 11, 2020

Tim Cook ajoute : « Que ce soit chez Apple ou n’importe où dans la société, le poids du changement ne doit pas reposer sur les épaules de ceux qui sont sous-représentés. Il incombe avant tout à ceux qui sont en position de pouvoir et d’influence de changer les structures pour le bien commun ».

Apple, mais aussi YouTube et PayPal

Plus concrètement, ce budget développé par Apple servira à soutenir des initiatives liées à l’éducation, les opportunités économiques ou encore la réorganisation des milieux professionnels —au sein même de la firme américaine également. Annoncée il y a quelques heures, cette nouvelle suscite déjà quelques critiques, car la direction d’Apple n’est pas très diversifiée. Toutefois, ce projet laisse à supposer que la marque à la pomme va se questionner sur elle-même pour tenter de trouver un équilibre plus juste.

D’autre part, YouTube et PayPal se sont aussi engagés dans la lutte contre le racisme. La plateforme vidéo de Google engage un fonds de 100 millions de dollars dans ce même objectif, tandis que PayPal va investir 530 millions de dollars par le biais de PayPal Ventures, dont 500 millions de dollars dédiés aux entreprises et startups développées par des minorités. 15 millions de dollars serviront aussi à encourager la diversité dans les milieux professionnels et 15 autres millions constitueront des subventions d’urgence dédiées aux entreprises lancées par des Afro-Américains et concernées par la crise économique suite à la pandémie.