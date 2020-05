Apple dévoile ses nouveaux MacBook Pro 13 pouces

En pleine crise sanitaire, Apple continue sur sa lancée. Après avoir dévoilé le nouvel iPhone SE, c’est désormais le tout dernier MacBook Pro 13 pouces que la firme de Cupertino vient de lancer. Si de nombreuses rumeurs évoquaient l’arrivée d’un MacBook Pro 14 pouces après la présentation du 16 pouces, c’est bel et bien un 13 pouces que la firme de Cupertino a présenté.

Heureusement, Apple a tout de même écouté les critiques liées aux claviers papillon et a préféré intégrer un mécanisme ciseaux. Du gros changement est également à noter côté mémoire. Ce nouveau MacBook Pro propose jusqu’à 4 To de stockage, et 32 Go de RAM. Pour profiter des processeurs Intel de 10e génération, il faudra ajouter 130 euros lors de la commande.

Voici les 4 versions de base :

1 499 euros : Intel Core i5 (4 cœurs) 8ème génération 1,4 GHz, Intel Iris Plus Graphics 645, 8 Go de RAM LPDDR3 (2 133 MHz), 256 Go de SSD, 2 ports Thunderbolt 3

1 799 euros : intel Core i5 (4 cœurs) 8ème génération 1,4 GHz, Intel Iris Plus Graphics 645, 8 Go de RAM LPDDR3 (2 133 MHz), 512 Go de SSD, 2 ports Thunderbolt 3

2 129 euros : Intel Core i5 (4 cœurs) 10ème génération 2 GHz, Intel Iris Plus Graphics, 16 Go de RAM LPDDR4X (3 733 MHz), 512 Go de SSD, 4 ports Thunderbolt 3

2 379 euros : Intel Core i5 (4 cœurs) 10ème génération 2 GHz, Intel Iris Plus Graphics 645, 16 Go de RAM LPDDR4X (3 733 MHz), 1 To de SSD, 4 ports Thunderbolt 3

Pour revenir au clavier, le MacBook Pro 13 pouces 2020 conserve la Touch Bar ainsi que Touch ID, seul changement, la touche Esc revient physique. Gros point fort, ce tout nouveau MacBook Pro met à disposition 256 Go de base, soit deux fois plus que la version précédente. Concernant le processeur graphique, il s’agit de la puce Iris Plus Graphics capable de prendre en charge le Pro Display XDR à pleine définition 6K.

Si le Wi-Fi 6 a fait son apparition sur le dernier iPhone SE, ce MacBook Pro 13″ 2020 embarque seulement le Wi-Fi 5. Autre déception encore plus grande, alors que le dernier MacBook Air propose les processeurs Intel de 10e génération, ces derniers MacBook Pro ne les proposent pas de base. À noter également que le prix des MacBook Air est bien moins élevé.