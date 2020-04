iPhone SE : les précommandes sont ouvertes (4 raisons de succomber)

Nous y voilà, quatre ans après la première génération, Apple a décidé de produire un nouveau modèle d’entrée de gamme. L’iPhone SE 2020 reprend le dessin du précédent iPhone 8 et se place plus de 300 € moins cher que l’iPhone 11 dans sa version basique. Ce vendredi à 14h00 pile, les précommandes pour cet iPhone SE seront ouvertes.

Cette iPhone SE à prix contenu s’impose comme une véritable porte d’entrée dans l’univers iOS, notamment pour les clients Android freinés par l’achat d’un iPhone pour une question économique tout à fait compréhensible. De son côté, le géant américain Apple compte vendre plus de 20 millions d’exemplaires de son nouveau modèle. Un futur carton ? Très probablement.

Faut-il précommander un iPhone SE 2020 ?

Ce vendredi 17 avril à 14h00 (heure française), la firme débute les précommandes de son nouvel iPhone SE 2020. La firme de Cupertino a annoncé le 15 avril que son smartphone verrait ses livraisons débuter le 24 avril prochain. En vue de la situation sanitaire actuelle et du succès que le modèle risque d’avoir, les précommandes risquent d’être un passage obligatoire pour acheter le nouvel iPhone SE – et ne pas perdre patience. Très souvent, le vif engouement des premières minutes suivant l’ouverture des précommandes implique des délais de livraisons rallongés, de plusieurs semaines parfois.

L’iPhone le moins cher d’Apple

On ne pouvait pas débuter cette partie sans parler du prix de ce nouvel iPhone SE 2020, disponible à la précommande ce jour. Car Apple a décidé d’afficher son nouveau modèle d’entrée de gamme à 489 €, contre les quelques 809 € que demandent la version de base de l’iPhone 11. La différence est colossale, et Apple arrive une fois encore à proposer un modèle qui ne dégradera pas son image de marque américaine de luxe tant cet iPhone SE 2020 est bien distinct de la gamme d’iPhone 11 et iPhone 11 Pro.

Avec son nouveau produit, la firme de Cupertino cherche plutôt à plaire aux utilisateurs Android, qui verront avec l’argument économique de l’iPhone SE 2020 un moyen d’entrer dans l’écosystème iOS facilement, comme cela avait pu être le cas avec la première génération du smartphone entre 2016 et 2018, au moment de sa commercialisation.

Le même processeur (A13) que l’iPhone 11

Autre argument qui devrait vous inciter à passer votre précommande de l’iPhone SE 2020, sa fiche technique. Si Apple a décidé de se baser sur l’iPhone 8 pour la partie design, le nouveau smartphone d’entrée de gamme de la marque à la pomme profite du coeur de l’iPhone 11 : la puce A13 Bionic et ses performances qui sont tout simplement les meilleures du marché haut de gamme.

Le processeur est gravé en 7 nm et devrait offrir des performances clairement à la hauteur en vue de l’usage que devrait connaître l’iPhone SE 2020. Le smartphone tourne sous les dernières mises à jour d’iOS 13, et profite d’un stockage interne de 64 Go (pour sa version la moins onéreuse), alors que le premier iPhone SE se limitait quant à lui… à 16 Go !

Sur la partie connectivité, bien entendu, la 5G n’est pas au rendez-vous (il faudra probablement attendre l’iPhone 12 pour qu’elle le soit). Mais Apple a tout de même pris soin de faire bénéficier à cet iPhone SE 2020 en précommande des dernières technologies de connectivité, notamment sur la partie wifi. En effet, le nouvel iPhone SE 2020 pas cher est tout de même compatible avec le WiFi 6 (jusqu’à 2,7 fois plus rapide), ce qui n’est pas encore le cas sur tous les appareils haut de gamme qui existent aujourd’hui sur Android, principalement sous Wi-Fi 5.

L’arrivée du mode portait sur l’iPhone SE 2020

Lors du lancement de l’iPhone 8, l’iPhone X avait volé la vedette au smartphone en lançant un nouveau mode portait permettant de réaliser des photos avec du flou d’arrière plan. Sur le nouvel iPhone SE 2020, le logiciel propose désormais le mode. Forcément, pour maîtriser ses prix à la précommande et séparer la gamme de l’iPhone SE avec celle de l’iPhone 11, Apple n’a pas intégré plus d’un seul capteur sur son smartphone. Il s’agit toujours du même capteur de 12 MP équipant l’iPhone 8. Un module développé par le japonais Sony, de 28 mm et ouvrant à f/1.8, qui devrait répondre parfaitement aux clients.

Un smartphone plus compact

Sur la partie design, l’iPhone SE est un copier coller de l’iPhone 8. Il reprend les mêmes dimensions, le même écran et les mêmes assemblages, comme le premier iPhone SE l’avait fait à l’époque avec l’iPhone 5s. On appréciera les finitions, et pour les adeptes du bouton « Home » sur la partie basse de l’écran, sachez que comme sur l’iPhone 8, ce dernier est toujours tactile et donc n’aura aucun doute sur la durée en termes de fiabilité.

Le smartphone est fait d’aluminium, et sa face arrière est en verre Gorilla Glass. Associé à un écran de 4,7 pouces, cet iPhone SE 2020 devrait plaire pour son format compact, qui n’est pas aussi présent sur les iPhone 11 (écran de 6,1 pouces). Voyons désormais dans la dernière partie comment passer une précommande sur l’iPhone SE 2020.

Où précommander l’iPhone SE 2020, prix le moins cher ?

Venons-en à la partie la plus importante de cet article : où précommander le nouvel iPhone SE 2020 au meilleur prix ? Rentrons désormais dans le vif du sujet, et comparons les différents sites français pour trouver l’iPhone SE 2020 pas cher. Comme à notre habitude, nous avons mis en place un tableau récapitulatif des meilleurs tarifs, en actualisant en direct les potentiels bons plans avancés par les e-commerçants.

Bien qu’Apple ne soit pas aussi connu que les marques sous Android pour proposer des prix dégressifs au fil du temps, on peut noter que depuis quelques années ses smartphones sont de plus en plus sujets à des promotions et des bons plans. L’iPhone 8 sorti il y a trois ans a déjà vu son prix baisser de façon colossale, mais nous vous conseillons plutôt d’acheter – précommander – l’iPhone SE du fait qu’il soit plus à même d’être à jour, et qu’il propose des caractéristiques techniques supérieures pour un smartphone assez peu cher.

Pour l’heure, le prix de lancement du smartphone est de 489 €. À ce prix, Apple vous propose de précommander son iPhone SE 2020 dans sa version de 64 Go de stockage. Mais il est aussi possible de précommander l’iPhone SE dans ses déclinaisons 128 et 256 Go, ce qui n’était pas le cas pour l’iPhone 8. Ci-dessous, découvrez les prix de l’iPhone SE :

Version 64 Go : 489,00 €

Version 128 Go : 539,00 €

Version 256 Go : 659,00 €

Dans sa boîte, le nouvel iPhone SE 2020 est livré par défaut avec un câble de 5W. Mais le smartphone Apple est également compatible avec le chargeur ultra rapide de 18W que commercialise Apple, et vous pourrez également profiter de la recharge sans fil, bien présente sur le produit. Celui-ci est disponible en achat immédiat, aucune précommande n’est nécessaire.

