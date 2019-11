Apple doublerait ses expéditions d’écouteurs sans fil grâce aux AirPods Pro

Cette année, Apple a décidé de diversifier ses sources de revenus grâce aux services, afin d’être moins dépendant des ventes d’iPhone. Mais dans le cadre de cette diversification, la firme de Cupertino mise également sur les accessoires connectés, comme l’Apple Watch ou les AirPods, qui entrent dans la catégorie « wearables ».

Et la bonne nouvelle, c’est qu’à l’instar de certains de ses services, les écouteurs sans fil d’Apple sont également en train de faire un tabac. Et grâce au lancement des AirPods Pro, Apple pourrait même doubler ses expéditions d’écouteurs sans fil cette année, d’après un article Bloomberg.

Apple ne donne jamais d’indications sur les ventes d’un modèle spécifique. Mais d’après des sources proches du dossier qui sont citées par le média américain, les expéditions d’AirPods devraient atteindre les 60 millions cette année. Cette hausse spectaculaire serait attribuée à une demande plus élevée que prévu pour les AirPods Pro.

Apple : une autre percée dans la catégorie « wearables »

Pour rappel, les AirPods Pro ont été lancés par Apple il y a quelques semaines. Ces nouveaux écouteurs sans fil coûtent plus cher que la version classique, mais bénéficient de fonctionnalités supplémentaires et d’une meilleure fiche technique. Parmi les plus, il y a la réduction des bruits, la résistance à l’eau, mais aussi une meilleure qualité sonore. Le design a également été revu pour plus de confort. Lors de notre test des AirPods Pro, nous avons été impressionnés par ce nouveau produit Apple. Et visiblement, on n’a pas été les seuls puisque la demande pour ces écouteurs est très élevée en particulier aux États-Unis où il faudrait attendre trois semaines pour en obtenir, d’après Bloomberg.

En tout cas, en doublant ses expéditions d’AirPods cette année, Apple ferait une autre percée dans le domaine des wearables, où la firme de Cupertino a déjà une position de leader grâce à ses montres Apple Watch.

Mais bien entendu, ces informations proviennent d’une source non officielle, et sont donc à prendre avec les pincettes d’usage.