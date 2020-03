Apple évoque la possibilité de lancer une Touch Bar qui détecte les gestes

Cette semaine, de sérieuses rumeurs concernant l’arrivée de nouveaux claviers, ainsi qu’un changement radical de design pour les Macbook Pro. Aujourd’hui, nous apprenons que les prochains Macbook Pro nous réservent encore bien des surprises, et notamment concernant la Touch Bar.

En effet, si l’on en croit ce brevet déposé auprès du US Patent & Trademark Office, il semblerait que la firme de Cupertino prépare une Touch Bar qui ne nécessiterait pas de contact. Cette innovation serait basée sur une multitude de capteurs capables de détecter et reconnaître des doigts au-dessus de la Touch Bar. De ce fait, cette fonctionnalité permettrait aux utilisateurs d’utiliser davantage de gestes exactement comme on a pu le tester avec le Pixel 4 par exemple.

Pour le moment, nous ne savons pas exactement comment ce système va fonctionner et surtout s’intégrer à l’ordinateur. Des estimations indiquent que la bande de capteurs pourrait être incorporée au sein de la Touch Bar, ou bien il serait également possible qu’il y ait non pas une, mais deux bandes : une première dans la Touch Bar et une seconde dans la base de l’écran afin de rendre la détection encore plus précise.

Quoi qu’il en soit, cette initiative de la part d’Apple est très intéressante, elle permettrait d’agrémenter la Touch Bar de nouvelles fonctionnalités sans pour autant l’agrandir. De plus, il est important de noter que la Touch Bar restera tactile pour les fonctions qu’on lui connaît déjà. Cette rumeur ne fait que confirmer les éventualités selon lesquelles les prochains MacBook bénéficieront d’un changement considérable. Par exemple, il serait fort probable qu’ils intègrent non plus des processeurs Intel, mais bien des ARM conçues en interne.