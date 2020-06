Apple : finalement, pas de produit AR/VR avant 2022 ?

Bien qu’Apple n’ait pas encore annoncé qu’il va proposer des casques de réalité virtuelle ou des lunettes de réalité augmentée, de nombreux éléments suggèrent aujourd’hui que la firme de Cupertino développe des produits dans ce domaine. Et l’une des rumeurs sur ces futurs produits d’Apple évoquait la possibilité que la firme de Cupertino dévoile des lunettes de réalité augmentée soit au dernier trimestre 2020, soit début 2021.

Cependant, un article publié ce mois de juin par Bloomberg suggère que les fans d’Apple devront encore attendre plus longtemps avant de profiter des premiers produits AR/VR de la firme. En effet, d’après celui-ci, durant une réunion, Apple aurait indiqué à ses employés qu’un premier produit qui combinera réalité virtuelle et réalité augmentée (un casque) devrait être présenté l’année prochaine, mais ne sortirait qu’en 2022. Et les lunettes de réalité augmentée ne sortiraient qu’en 2023.

Les premiers produits AR/VR d’Apple ?

D’après Bloomberg, le casque d’Apple combinerait la réalité virtuelle et la réalité augmentée et serait doté d’écrans ultra haute résolution qui rendraient impossible pour l’utilisateur de distinguer le monde réel et celui qui est généré virtuellement par ces écrans. La firme aurait aussi développé un système d’enceintes cinématique qui rendra l’expérience encore plus réaliste. Apple envisagerait de lancer un nouvel App Store pour ce produit, et mettrait beaucoup en avant les jeux vidéo. Cependant, un accent devrait également être mis sur les autres contenus de divertissement ainsi que sur les réunions virtuelles.

Néanmoins, le produit qu’Apple pourrait présenter l’année prochaine serait moins puissant que le prototype que les ingénieurs de l’entreprise ont initialement conçu. D’après les sources de Bloomberg, ce prototype aurait été rejeté par Tim Cook, sous l’influence de Jony Ive, car celui-ci aurait requis que le casque soit connecté à une station qui permet d’avoir la puissance de calcul.

Bien évidemment, comme il ne s’agit que d’une rumeur, ces informations sont à considérer avec une certaine réserve. En tout cas, Apple ne cache plus aujourd’hui son intérêt pour l’AR/VR et en particulier pour la réalité augmentée. En lançant un casque AR/VR et des lunettes de réalité augmentée, la firme de Cupertino enterait en concurrence directe avec Facebook dans ce domaine. Via sa filiale Oculus, le numéro un des réseaux sociaux vend déjà des casques de réalité virtuelle. Et en 2019, celui-ci a annoncé qu’il développe des lunettes de réalité augmentée.