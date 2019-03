Apple lance Arcade, son service gaming par abonnement

La conférence Apple du jour était notamment attendue pour les annonces concernant le service de SVOD et de presse mais la marque a (légèrement) surpris son auditoire en annonçant aussi la sortie d’une plateforme de jeux vidéo par abonnement. Si on connaît la période de sortie, à savoir automne 2019, le tarif n’a en revanche pas été communiqué.

Pas de publicité ou d’achats intégrés

Dénommé Arcade, ce nouveau service d’Apple mettra donc à disposition des joueurs des titres sur Iphone, Ipad, Apple TV et Mac. Apple souhaite avec sa plateforme s’éloigner de ce qu’a annoncé Google la semaine dernière avec Stadia puisqu’il ne s’agira pas d’un service de streaming et qu’il sera possible de jouer hors-ligne. Les publicités n’auront également pas leur place sur Arcade et les jeux ne proposeront pas d’achats intégrés. Avec ce nouveau service, Apple souhaite mettre en avant les titre premium qui ont globalement des difficultés à se faire connaître et apprécier du grand public face aux productions free-to-play.

Partage familial et développement de jeux

L’abonnement sera compatible avec le partage familial, ce qui signifie qu’un seul paiement sera nécessaire pour que des personnes d’un même foyer en profitent. Pour le moment, une centaine de titres est annoncée, dont certains seront exclusifs à la plateforme de la firme de Cupertino comme Where Cards Falls, Hot Lava ou encore The Pathless qui ont l’air très intéressants. La marque à la pomme devrait également financer le développement d’une partie d’entre eux.

Comme nous l’avons dit, les jeux seront accessibles hors ligne et le joueur aura la possibilité de reprendre une partie là où il l’avait laissée sur n’importe quel appareil iOS. Il pourra ainsi débuter une partie sur Apple TV, la prolonger sur iPhone dans les transports et la continuer sur son iPad ou son Macbook pendant la pause déjeuner.

Apple Arcade sera disponible au cours de l’automne dans 150 pays, dont la France.