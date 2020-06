Apple lance un programme d’échange de Mac dans ses Apple Store

On connait déjà le système d’échange Apple concernant l’iPhone, qui permet de ramener en boutiques un smartphone de génération précédente, pour bénéficier aussitôt d’une ristourne sur le tout dernier iPhone. Aux Etats-Unis et au Canada, Apple va donc appliquer ce même concept, mais pour les Mac.

Un programme pour échanger son « vieux » Mac en Apple Store

Ainsi, selon Bloomberg : « le nouveau programme d’échange de Mac débutera le 15 juin aux États-Unis et le 18 juin au Canada. Les clients peuvent échanger un ancien Mac contre un crédit à valoir sur un nouvel ordinateur Apple, ou transférer la valeur de leur ordinateur sur une carte cadeau Apple. »

Concrètement, l’utilisateur pourra ramener son ordinateur (iMac, MacBook…) dans son Apple Store, et ce dernier se chargera d’estimer la valeur de reprise de l’ordinateur. Dès lors, l’utilisateur pourra déduire une certaine somme sur son futur ordinateur Apple. Une solution pratique pour de nombreux utilisateurs, avec un rachat immédiat de la part d’Apple, bien que moins intéressant qu’une revente à un particulier.

A titre d’exemple, un MacBook Pro peut être repris jusqu’à 630 euros par Apple, contre 480 euros pour un MacBook Air. Un iMac Pro peut être repris jusqu’à 850 euros, tandis qu’il ne faut pas espérer tirer plus de 420 euros d’un Mac Mini. Un nouveau programme d’échange qui vise évidemment à attirer les clients dans les boutiques Apple, et à booster les ventes d’ordinateurs.

Bloomberg rappelle que les clients ont déjà la possibilité de faire échanger leur ancien ordinateur Apple avec un nouveau via le site web Apple (et le programme « Trade in »), et qu’il s’agit bien ici du même service, mais directement en boutiques. Toutefois, le journal explique : « l’impact de ce programme ne se fera pas ressentir avant plusieurs semaines, car environ 200 des boutiques d’Apple sont toujours fermée en raison des précautions liées au Covid-19. »