Apple pourrait lancer son service de kiosque presse au printemps 2019

Apple teinte de convaincre de grands médias d’intégrer son kiosque

Un an après avoir racheté Texture, un service qui permettait à ses utilisateurs d’accéder à plus de 200 magazines par le biais d’un seul abonnement mensuel de 9,99 dollars, Apple souhaiterait lancer son service d’abonnement payant pour Apple News au printemps prochain.

Apple souhaiterait également enrichir l’offre initiale de Texture. L’entreprise de Cupertino serait déjà en train d’essayer de convaincre le Wall Street Journal et le New York Times d’intégrer son offre. Cependant, les deux médias craignent que les retombées économiques de leur intégration dans le kiosque d’Apple soient moins importantes que celles engendrées par la perte d’abonnés.

En effet, si Apple proposait un abonnement à une multitude de titres de presse pour moins de 10 dollars par mois, les formules d’abonnement numérique de ces journaux et magazines perdraient alors de leur intérêt pour les lecteurs. Certains éditeurs souhaiteraient ainsi que la marque propose dans ce future kiosque les accès payants vers leurs contenus.

L’équivalent d’Apple Music pour la presse

L’équipe chargée de convaincre les médias les plus connus de rejoindre l’offre d’Apple est menée Eddy Cue, vice-président sénior des services et logiciels internet chez Apple et hiérarchiquement placé sous Tim Cook, et Liz Schimel, ancienne responsable de Condé Nast.

Apple mettrait en avant sa capacité à créer des services populaires et de qualité, comme cela a été le cas avec Apple Music qui, même si la qualité du service peut être subjective en fonction de la préférence de chacun pour les offres de streaming musical, a mis seulement trois sans à dépasser Spotify aux États-Unis avec plus de 20 millions d’abonnés.

Rappelons qu’au moment de son rachat, Texture, qui appartenait à Next Issue Media ne comptait que 200 000 abonnés. Le défi est donc de taille pour Apple qui pourrait être tenté de proposer un abonnement unique regroupant Apple Music, Apple Video et Apple News. Rendez-vous au printemps 2019 pour en savoir plus sur cette offre.

