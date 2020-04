Apple réfléchirait à un « mode enfant » intégré avec watchOS 7

Nous apprenions hier que l’Apple Watch 6 pourrait intégrer la technologie Touch ID, ainsi que le suivi du sommeil et de la quantité d’oxygène dans le sang. Aujourd’hui, de nouvelles rumeurs sont apparues autour de l’arrivée de watchOS 7, et notamment l’arrivée d’un mode enfant.

La montre connectée d’Apple connaît un succès retentissant, on pourrait croire que les acheteurs intéressés par cet accessoire sont des adultes en activité. Pourtant, la firme de Cupertino remarque que de plus en plus d’enfants demandent à leurs parents une Apple Watch. Jusqu’à présent, Apple n’en faisait pas spécialement cas, mais il serait possible qu’avec watchOS la firme à la pomme présente un mode enfant pour l’Apple Watch.

Si un iPhone peut être utilisé pour activer plusieurs Apple Watch, une seule d’entre elles peut être active à la fois. Ce nouveau mode agira justement sur cette restriction en permettant aux parents de gérer l’Apple Watch de leur enfant en même temps que la leur.

En plus de cela, les fonctions propres à cette montre connectée ne sont pas conçues pour les enfants, que ce soit les services liés à la santé, ou encore les traqueurs d’activité physique. Selon le très sérieux média américain 9to5Mac, il semblerait que le code d’iOS 14 laisse apparaître que les anneaux de l’Apple Watch pourraient être modifiés lorsque ce mode est activé.

Par exemple, l’anneau rouge qui sert à surveiller la quantité de calories brûlées au long de la journée pourrait se transformer en un indicateur de mouvement basé sur un objectif de 90 minutes par jours, afin que l’enfant soit motivé de faire de l’exercice sans pour autant se soucier de ses calories. Outre ce nouveau système de suivi des activités pour les enfants, la prochaine version watchOS devrait permettre aux parents de limiter les applications et autres widgets à certaines heures de la journée, pour éviter notamment de distraire l’enfant pendant l’école.

Nous attendons watchOS 7 qui devrait arriver en même temps qu’iOS 14 en septembre 2020 pour en savoir davantage.