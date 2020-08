Apple va-t-il s’attirer les foudres des médias avec cette nouveauté d’iOS 14 ?

Au mois de juin, lors d’une conférence WWDC virtuelle, Apple a levé le voile sur les nouveautés d’iOS 14. Cette mise à jour, qui devrait être lancée dans quelques semaines, inclut nombre d’améliorations intéressantes, comme le nouvel écran d’accueil, une interface moins envahissante pour Siri, ou encore l’App Library qui permet de mieux organiser les applications.

En attendant la sortie d’iOS 14, celui-ci est testé en beta. Petit à petit, grâce à cette beta, on découvre d’autres nouveautés moins importantes qui débarqueront sur le système d’exploitation. Parmi ces dernières, il y a un nouveau fonctionnement d’iOS dont le but est visiblement de doper le trafic d’Apple News.

Cette nouvelle fonctionnalité est testée en beta pour iOS 14 mais également sur macOS Big Sur. Et en substance, celle-ci redirige les utilisateurs de l’abonnement Apple News+ vers l’application Apple News lorsqu’ils cliquent ou appuient sur le lien d’un média dont le contenu est disponible sur cette application.

Cela a été mis en lumière par Tony Haile, le patron de Scroll, sur Twitter. « Woah, je me demande combien d’éditeurs d’Apple News + réalisent que les nouveaux iOS14 et MacOS Big Sur interceptent par défaut le trafic vers leurs sites et l’envoient à la place à l’application Apple News », a-t-il écrit.

Woah, I wonder how many publishers in Apple News+ realize that the new iOS14 and MacOS Big Sur are by default intercepting traffic to their sites and sending it to the Apple News app instead. pic.twitter.com/k4PQG9mE7M

— Tony Haile (@arctictony) August 10, 2020