iOS 14 : qu’est ce qui change sur votre iPhone ?

Chaque année, Apple présente les nouveautés de son écosystème lors de la conférence WWDC. Malheureusement, à cause de la pandémie, l’édition 2020 n’a pas lieu dans le format traditionnel puisque n’y a que des présentations en ligne. Quoi qu’il en soit, la keynote de la WWDC était très attendue, car c’est durant celle-ci que la firme de Cupertino présente les nouvelles fonctionnalités d’iOS qui seront déployées avant la fin de l’année.

Avec iOS 14, Apple prévoit des révisions majeures de l’interface utilisateur. Sur l’écran d’accueil, la firme de Cupertino propose une nouvelle organisation des applications qui pourrait vous rappeler celle des smartphones Android. Apple a créé une nouvelle vue appelée « App Library » qui organise les applications dans des listes et des dossiers, permet de faire une recherche, et de voir les applications par ordre alphabétique.

De ce fait, il n’est plus obligatoire d’avoir toutes applications sur les pages de l’écran principal (vous pouvez n’y mettre que les applications les plus importantes pour vous).

Côté widget, il y a également du nouveau. Désormais, les widgets peuvent être placés à côté des icônes des apps sur l’écran d’accueil, et l’utilisateur aura le choix entre plusieurs dimensions. De plus, Apple a conçu un emplacement de widgets dynamique qui remplace le widget et les informations affichées en fonction du moment de la journée.

Ceux qui passent beaucoup de temps sur les applications de streaming vont aussi adorer la nouvelle fonctionnalité « picture-in-picture » d’iOS 14. Celle-ci permet de regarder une vidéo sur une fenêtre flottante, tout en faisant autre chose comme répondre à des messages, lire des notes, naviguer sur Safari.

Des nouveautés pour Siri

En ce qui concerne Siri, Apple a décidé de rendre son interface plus compacte. Sur iOS 13, lorsque vous demandez quelque chose à l’assistant, le système d’exploitation cache le contenu que vous lisiez avec l’interface de Siri. Sur iOS 14, l’assistant est simplement représenté par une petite icône qui apparaît en bas de l’écran. De plus, Siri peut maintenant envoyer des messages audio. Mais ce n’est pas tout. À l’instar d’Android, le système d’exploitation d’Apple sera en mesure de traiter la reconnaissance vocale localement (donc, sans envoyer de données dans les serveurs). Cela permet de mieux respecter la vie privée, mais devrait également accélérer le traitement.

Ce traitement hors-ligne ne permet pas seulement de faire de la dictée vocale, mais est aussi utilisé par la nouvelle application « Translate » d’Apple. En plus de la traduction classique, celle-ci peut également être utilisée comme un interprète virtuel lorsqu’on discute avec quelqu’un qui ne parle pas la même langue. Le français figure parmi les langues qui sont déjà prises en charge par la nouvelle application d’Apple.

Messages, Apple Maps, CarKey et App Clip

Les rumeurs ont vu juste. Sur iOS 14, Apple a prévu des améliorations pour son service de messagerie. Celui-ci permettra aux utilisateurs d’épingler les conversations les plus importantes, et il y aura de nouveaux accessoires pour les Memoji. Messages organisera les conversations de groupe en threads et permettra également d’identifier des personnes avec une mention utilisant le symbole « @ ».

Autre nouveauté importante : App Clip. Comme les Instant App d’Android, cette fonctionnalité vous permettra d’accéder à une partie du contenu d’une app sans télécharger celle-ci entièrement. Apple a aussi annoncé CarKey qui permettra de déverrouiller des véhicules avec un iPhone, ainsi que de nouvelles fonctionnalités pour l’application Apple Maps.

Cette nouvelle version d’iOS est disponible en preview dès aujourd’hui et une beta devrait également arriver en juin. iOS 14 pourra être installé sur tous les iPhone qui prennent en charge iOS 13.