Apple veut produire 75 millions d’iPhone 5G d’ici fin 2020

Décidément, l’année 2020 est à bien des égards exceptionnelle pour Apple. Certes, la compagnie a été touchée comme tout le monde par la pandémie de Coronavirus qui a gêné sa chaîne d’approvisionnement. Les résultats de la compagnie restent aussi très largement bénéficiaires, même s’ils diminuent quelque peu.

Pour autant, et dans ce contexte compliqué, l’entreprise continue de voir l’avenir de manière optimiste. Les investisseurs sont sur la même longueur d’onde et la valorisation boursière d’Apple a même dépassé les 2000 milliards de dollars la semaine dernière.

Une vitesse de connexion encore assez décevante ?

Dans le registre des bonnes nouvelles pour la firme de Cupertino, Bloomberg nous apprend que l’entreprise a demandé à ses fournisseurs de produire au moins 75 millions d’iPhone 5G d’ici la fin 2020. Ce chiffre se situe au même niveau que l’année précédente et la sortie de l’iPhone 11. Ces appareils de nouvelle génération pourraient même s’écouler à 80 millions d’unités cette année selon des prévisions.

Selon le média américain, toujours bien informé, Apple devrait sortir quatre nouveaux modèles de smartphones. Deux standards et deux hauts de gamme. Les premiers auraient une taille de 5,4 et 6,1 pouces, tandis que les seconds disposeraient d’écrans de 6,1 et 6,7 pouces.

Le site relate par ailleurs que les employés qui ont eu accès à ces nouveaux appareils jugent que l’écran 6,7 pouces est une des plus belles améliorations de cette année. D’autres notent que le niveau de couverture des réseaux 5G actuels n’améliore pas beaucoup les vitesses de connexion.

Enfin, la firme de Cupertino s’apprête également à sortir un nouveau iPad Air qui sera équipé d’un écran identique à celui de l’iPad Pro, ainsi que deux nouvelles Apple Watch. Un haut-parleur HomePod devrait aussi être de la partie. On ne devrait d’ailleurs pas tarder à en savoir plus car Apple a prévu un keynote le 8 septembre prochain. L’occasion pour la marque à la pomme de présenter son nouveau smartphone et ses différents projets.