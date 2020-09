Apple : voici ce à quoi il faut s’attendre pour le Keynote de ce soir

« Time flies » (le temps passe), c’est le nom choisi par Apple pour son keynote de rentrée qui se tiendra ce soir à partir de 19h, heure française. Et puisque le temps passe vite, les clients de la marque à la pomme devraient pouvoir aisément patienter jusqu’en octobre pour découvrir le nouveau téléphone compatible 5G de l’entreprise qui ne devrait pas être dévoilé dès ce soir. Pour autant, on peut s’attendre à un rendez-vous très riche avec bon nombre d’annonces au programme.

L’Apple Watch Series 6 est sûrement la plus citée par les analystes. On devrait donc en savoir plus sur la nouvelle génération de montre connectée qui embarquera un processeur plus puissant et de nouvelles fonctionnalités très bienvenues. Il est notamment question de mesurer le taux d’oxygène dans le sang. C’est justement un des moyens de détecter une possible contamination au Covid-19. Apple souhaite donc enfoncer le clou sur le volet santé qui a fait le succès de cet appareil par le passé.

AirTags, AirPods Studio, iPad Air, mais pas de nouveaux Mac

Selon Marc Gurman, journaliste chez Bloomberg, la compagnie devrait par ailleurs lancer une Apple Watch entrée de gamme qui lui permettrait de mieux se positionner face à la concurrence. Pour la firme de Cupertino, l’association de la montre avec un iPhone est aussi un excellent moyen de vendre des smartphones. Certains experts anticipent ainsi que la proportion des possesseurs d’iPhone qui disposent d’une Apple Watch pourrait passer de 9 à 50 % dans les dix ans à venir.

La présentation d’un nouvel iPad Air devrait également venir rythmer cette soirée. Selon Reuters, il sera équipé d’un capteur 3D rendant possible l’utilisation de la réalité augmentée et pourrait également être très adapté au marché de l’éducation. Il embarquera aussi un processeur plus puissant et son design sera revu et pourrait se rapprocher un peu de celui de l’iPad Pro.

Les nouveaux AirPods Studio devraient venir compléter la gamme des écouteurs sans fil de la marque à la pomme. Les rumeurs font état de plusieurs fonctionnalités intéressantes pour ces derniers. Ils pourraient notamment bénéficier d’une technologie d’annulation de bruit active. Elle permet de limiter l’audition des sons environnants. Un mode transparence devrait au contraire nous laisser suivre ce qui se passe autour. Une option très utile, par exemple, lorsque l’on marche dans la rue ou que l’on fait du vélo.

Toujours au rang des nouveautés, Apple pourrait profiter de ce keynote pour présenter ces nouveaux AirTags. Ce porte-clés intelligent équipé d’un GPS ou d’un capteur Bluetooth permet de géolocaliser un appareil via une application dédiée. Une option bien pratique lorsque l’on perd son téléphone. Ces derniers auraient notamment pour caractéristique d’être étanches et leur alimentation serait facilité par un chargeur à induction. Avec ce nouvel objet, la firme de Cupertino fait son apparition sur un marché dominé par Tile, une entreprise américaine qui avait critiqué Apple par le passé pour le fonctionnement d’iOS qui rendrait plus difficile le fonctionnement des produits des développeurs tiers.

Enfin, il ne faut rien attendre du côté des Mac. On devrait voir des annonces à l’automne avec une possible sortie en novembre. Il ne reste plus que quelques heures à patienter avant qu’Apple ne lève enfin le voile sur ces nouveautés de la rentrée 2020.