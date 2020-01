Apple vous fait gagner une Apple Watch Series 5, à condition de faire du sport

Cette semaine, Apple a lancé un nouveau programme Apple Watch Connected qui a pour objectif de rendre l’utilisation de l’Apple Watch plus interactive avec les machines à la salle de sport. Ce programme est surtout basé sur la récompense. En effet, les propriétaires d’une montre connectée conçue par la firme de Cupertino peuvent obtenir des crédits (4 dollars par semaine) qui peuvent être utilisés pour payer une partie de votre abonnement à la salle de sport.

Autre récompense qui peut attirer davantage de personnes à aller faire du sport : un Apple Watch Series 5. Pour gagner cette montre connectée à l’issue du programme il suffit de se rendre à la salle 3 fois par semaine, pendant un an. Dans le même esprit, le programme Apple Watch Connected permet d’obtenir des avantages pour vos proches. Par exemple, les parents qui se rendent souvent à la salle de sport pourront profiter de cours de natation pour leurs enfants.

Tout le monde est gagnant

Apple joue sur le « donnant donnant ». Les propriétaires d’Apple Watch sont poussés à faire du sport plus régulièrement, donc entretenir leur santé, tout en obtenant des cadeaux. De son côté, la firme de Cupertino vend plus de montres connectées, et donc fait entrer plus d’adeptes dans son environnement (iPhone, AirPods, iPad…). Pour finir, c’est les salles de sport qui se réjouissent. Ce programme devrait permettre aux établissements sportifs de faire le plein, mais surtout sur le long terme, contrairement aux offres de début d’année qui ne motive que sur le moment.

Toutes les salles de sport sont acceptées dans ce programme Apple Watch Connected, à condition de respecter les règles Apple. C’est à dire, posséder une application iOS, accepter les paiements Apple Pay, et surtout mettre en jeu des récompenses. Pour le moment, ce programme est accessible dans 4 chaînes de salles de sport aux États-Unis : Basecamp Fitness, Orange Theory, YMCA et Crunch. Cette liste devrait s’agrandir progressivement à l’internationale, et pourquoi pas en France.