Apple Watch Series 6 : voilà pourquoi il faut bien connaitre la taille de votre poignet avant de commander…

Il y a quelques jours, Apple a levé le voile sur une toute nouvelle génération de smartwatch : la Watch Series 6. Outre une flopée de nouvelles fonctionnalités et autres optimisations en tout genre, la nouvelle génération de montre Apple Watch Series 6 se pare aussi de nouveaux bracelets, dont les « Solo Loop ». Un bracelet qui se présente sous la forme d’une bande continue et extensible, disponible en silicone souple ou en fils tressés.

Des soucis avec les nouveaux bracelets Boucle Unique de l’Apple Watch Series 6

Pour permettre un ajustement plus précis, un nouveau système de tailles propose neuf longueurs disponibles pour les différents styles de « Boucles Uniques ». Apple a d’ailleurs mis en ligne un petit document à imprimer pour connaitre (plus ou moins) précisément la taille de bracelet à commander. Et pour les intéressés, il vaut mieux ne pas se tromper…

En effet, selon MacRumors, certains acheteurs d’Apple Watch Series 6, avec le nouveau bracelet à boucle unique, ont eu la malheureuse surprise de constater que leur bracelet était trop petit ou trop grand. En l’absence de boucle, impossible d’ajuster le bracelet à son poignet. L’autre mauvaise nouvelle, c’est qu’il est visiblement impératif de renvoyer à Apple le bracelet… et la montre !

Un utilisateur a mis en ligne une partie de son échange avec le service client Apple. Lorsque ce dernier explique que la procédure est assez insensée, l’employé d’Apple indique « Oui, je suis tout à fait d’accord avec vous. Mais il s’agit des conditions Apple, puisque l’achat a été effectué depuis un configurateur ». Pas le choix donc, il faut bel et bien renvoyer l’intégralité de sa commande pour pouvoir échanger le bracelet de son Apple Watch Series 6.

Evidemment, pour éviter toute forme de souci, la meilleure solution consiste à se rendre dans une boutique Apple Store, et tester « en vrai » (lorsque les conditions sanitaires le permettent bien sûr) différents bracelets à boucle unique pour Apple Watch Series 6, pour choisir celui qui convient parfaitement.