Où acheter une Apple Watch Series 6 au meilleur prix en 2020 ? Guide

Apple officialise sa nouvelle montre connectée, l’Apple Watch Series 6, avec suivi de sommeil, capteur d’oxygène, nouveaux bracelets et coloris ainsi qu’un processeur plus puissant. Contrairement à la précédente version, celle-ci fait le plein de nouveautés et permet un meilleur suivi d’activité et des équipements médicaux plus complets. Bonne nouvelle, l’Apple Watch Series 6 est aussi moins chère.

Le meilleur prix pour une Apple Watch Series 6 À l'heure actuelle . Ci-dessous, le tableau comparatif avec les prix en temps réel chez les sites marchands. Apple Watch S6 au meilleur prix Prix de base : 429 € Apple 429 € Consultez l'offre Ses atouts 1️⃣ Un nouveau capteur d'oxygène pour un meilleur suivi de santé

2️⃣ Un processeur plus puissant et plus endurant

3️⃣ watchOS 7 fait le plein de nouveautés ! Apple a présenté sa nouvelle Apple Watch Series 6 le 15 septembre 2020, lors d’un keynote qui a vu naître une autre version plus accessible de la montre connectée : l’Apple Watch SE. Mais là où la marque fait le plein de nouveautés, c’est bien sur son Apple Watch S6. Dans notre guide d’achat, on vous détaille ses avantages et ses meilleurs prix.

Pourquoi acheter une Apple Watch Series 6 ?

Pour cette nouvelle année donc, Apple propose trois montres connectées sur son Apple Store. L’Apple Watch Series 6, l’Apple Watch SE et l’ancienne Apple Watch Series 3. Pour distinguer les avantages et les spécificités de la nouvelle S6, voici un petit point.

La meilleure Apple Watch pour le suivi d’activité et de santé

Apple s’est longtemps cantonné à un capteur de fréquence cardiaque avant de passer à un capteur ECG, permettant de réaliser des électrocardiogrammes. En plus de mesurer l’arythmie cardiaque, la nouvelle Apple Watch Series 6 inaugure un capteur d’oxygène, indispensable pour élargir le chapitre de la santé connectée sur l’Apple Watch aux maladies et problèmes respiratoires.

D’ailleurs, grâce à l’arrivée du suivi de sommeil, la nouvelle Apple Watch Series 6 permettra aussi de prévenir en cas d’apnée du sommeil, un problème fréquent, mais pas assez diagnostiqué qui se produit notamment chez les ronfleurs. Celui-ci peut amener à des gros problèmes en plus de réduire l’efficacité du sommeil sans que l’on ne s’en rende compte.

L’Apple Watch Series 6 ajoute aussi de nouveaux capteurs pour mesurer le dénivelé que l’on a effectué dans la journée, au mètre près. D’ici la fin de l’année, un nouveau service baptisé Fitness+ fera aussi son apparition avec de nouveaux sports et un nouvel assistant pour des entraînements personnalisés.

Nouveaux cadrans, coloris et bracelets

Cette année, Apple a choisi le bleu comme couleur fétiche, après le vert de l’an passé sur l’iPhone 11 Pro. La nouvelle Apple Watch Series 6 se dote donc d’un tout nouveau coloris, mais aussi de nouveaux bracelets, dont les « Solo loop », comprenez des montures sans attaches, qui s’enfilent simplement. Toujours sur l’aspect esthétique, Apple introduit de nouveaux cadrans grâce à watchOS 7 natif sur l’Apple Watch Series 6. Ils sont plus nombreux et surtout plus personnalisables selon les informations que l’on souhaite mettre en avant et voir en un clin d’oeil avec la fonctionnalité Always On (améliorée).

Une Apple Watch plus puissante et endurante

Apple introduit une nouvelle puce, la S6, le coeur du système de la nouvelle Apple Watch Series 6 lui offrant 20 % de rapidité supplémentaire comparée à l’Apple Watch Series 5. Grâce à elle et avec l’arrivée d’un watchOS amélioré, on appréciera l’autonomie plus importante qui permet de pouvoir réaliser des suivis de nos nuits.

Meilleur prix pour une Apple Watch Series 6

Venons-en à la partie la plus importante notre article guide d’achat : où acheter une Apple Watch Series 6 au meilleur prix en 2020 ? Rentrons dans le vif du sujet, et comparons les différents sites e-commerce français pour dénicher le meilleur prix pour une Apple Watch Series 6 pas cher. À l’heure actuelle le meilleur prix pour acheter une Apple Watch Series 6 est de 429,00 €.

Dans le tableau comparateur de meilleur prix pour l’Apple Watch Series 6 ci-dessus, vous pourrez voir les meilleurs tarifs pour acheter la nouvelle Apple Watch Series 6 pas cher. Nous avons recensé l’ensemble des marchands actifs en France vendant le produit, pour vous proposer – en direct – le meilleur prix pour acheter l’Apple Watch Series 6 pas cher.