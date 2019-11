Applications mobiles : 80 % des téléchargements au profit de seulement 1 % des éditeurs

Si les applications et les jeux sur mobile génèrent d’énormes revenus, la majorité de ces revenus sont générés par une petite minorité d’éditeurs. Cela n’est pas nouveau, mais grâce à de récentes données publiées par le site Sensor Tower, on a une idée plus précise la situation actuelle.

L’étude porte sur les téléchargements et les revenus générés par les apps mobiles au troisième trimestre 2019. D’après Sensor Tower, il y aurait eu 29,6 milliards de téléchargements d’applications durant le trimestre.

Cependant, 80 % de ces téléchargements étaient pour des applications proposées par 1 % des éditeurs, les plus populaires. Le reste des éditeurs d’applications se partagent les 20 % de parts restantes.

En substance, si le développement d’applications mobiles ne s’essouffle pas, le marché reste dominé par les principaux acteurs.

Dans son rapport, Sensor Tower indique également que le nombre d’applications disponibles sur l’App Store et le Play Store a augmenté de 2014 à 2018, passant de 2,2 millions à 3,4 millions, soit une hausse de 65 %. Mais durant ce même intervalle, la part des applications ayant dépassé les 1 000 téléchargements a baissé, passant de 30 % à 26 % en 2018.

« En d’autres termes, dans un marché en croissance constante où la plupart des éditeurs sont en concurrence avec ceux qui contrôlent 80% de toutes les nouvelles acquisitions d’utilisateurs, il est plus crucial que jamais de se démarquer de la concurrence », indique Katie Williams, Mobile Insights Strategist chez Sensor Tower.

Lorsqu’on tient compte des revenus, la situation est pire

Sensor Tower a également analysé les revenus générés par les applications mobiles durant le troisième trimestre 2019. Et lorsqu’on tient compte de ces revenus, l’écart entre les grands et les petits éditeurs est encore plus important.

En effet, d’après les données de l’entreprise, sur 22 milliards de dollars générés durant le trimestre, 20,5 milliards de dollars ont été générés par 1 526 éditeurs, représentant 1 % du nombre total d’éditeurs.

Les autres éditeurs d’applications mobiles se partagent 1,5 milliard de dollars, soit 7 % du total des revenus générés par les apps. En moyenne, chacun de ces éditeurs génèrerait 9 900 dollars par trimestre.