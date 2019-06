Après les « Césars » au cinéma, la France annonce les « Pégases » du jeu vidéo

C’est une excellente nouvelle que nous avons le plaisir de vous partager aujourd’hui concernant une nouvelle cérémonie visant à récompenser l’industrie du jeu vidéo. Après les BAFTA Awards en Angleterre, ou bien encore les Game Awards aux États-Unis, l’Académie des Arts et Techniques du Jeu Vidéo vont lancer une cérémonie en France. Pour l’expliquer simplement, il s’agira d’une cérémonie comme les Cesars au cinéma… Mais dans le jeu vidéo avec les « Pégases » !

Les Pégases du Jeu Vidéo

Que cela fait plaisir de voir que les choses avancent dans le bon sens pour le jeu vidéo. Après la décision très limite de l’OMS pour reconnaitre le trouble du jeu vidéo, en France les choses s’activent. La semaine dernière, on vous parlait du documentaire réalisé par la LCP (La Chaîne Parlementaire) pour parler des enjeux de l’eSport et sensibiliser les députés.

Aujourd’hui, l’Académie des Arts et Technique du Jeu Vidéo en France vient d’annoncer une nouvelle cérémonie pour récompenser cette industrie dès le premier trimestre de l’année 2020. Au programme, 500 académiciens et académiciens font déjà partie du projet, et l’objectif est d’atteindre les 1000 académiciens d’ici fin 2019.

Ce seront eux qui devront voter et choisir les gagnants parmi les 19 catégories.

L’objectif sera de récompenser les créations françaises à travers 16 catégories. Pour ce qui est des trois dernières, elles seront réservées aux jeux étrangers. La cérémonie sera diffusée en direct sur internet ainsi qu’à la télévision. Les gagnants recevront un prix nommé un Pégase, un « magnifique trophée symbole de renommée, d’inspiration poétique et d’innovation ».

Davy Chadwick, le Vice-Président du Syndicat National du Jeu Vidéo explique au cours d’une vidéo l’intérêt et l’objectif d’une cérémonie de ce genre en France.

L’Académie des Arts et Techniques du Jeu Vidéo expliquée par Davy Chadwick, Vice-Président du @SNJV_fr. Inscrivez-vous dès maintenant sur 👉https://t.co/tHRBQgCPZO ! pic.twitter.com/H79KpDTkkt — Académie des Arts et Techniques du Jeu Vidéo (@AcademieJV) 5 juin 2019

Si vous souhaitez faire parti des académiciens, vous pouvez dès maintenant vous inscrire sur le site officiel de l’Académie des Arts et Techniques du Jeu Vidéo à cette adresse.