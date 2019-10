Après FaceApp découvrez Gradient… et ses dérives

Après le phénomène FaceApp, la dernière obsession d’Internet est l’application Gradient qui permet de trouver votre sosie parmi les célébrités. Une semaine après sa mise en ligne, Gradient connaît déjà un succès phénoménal, grâce notamment à Instagram. Sur le Play Store on peut voir que Gradient a déjà passé la barre du million de téléchargements.

En début d’année lorsque tout le monde utilisait la technologie de l’application FaceApp des scandales liés à la protection des données utilisateurs ont rapidement éclaté. Si de ce côté là Gradient semble assez réglementaire, l’application réserve quelques côtés sombres.

Avant de pouvoir télécharger le résultat final rendu par l’application, Gradient vous demande de vous abonner pour 4,99 dollars par semaine ou 19,99 dollars par mois. Gradient donne tout de même accès à une période d’essai gratuite de 3 jours, en demandant avant cela vos coordonnées bancaires utilisées pour un renouvellement automatique une fois cette courte période terminée.

I love this app pic.twitter.com/L74tz7PNsw — eve peyser (@evepeyser) October 17, 2019

Évidemment, ce cas de figure est assez courant, on se dit que l’on désinstallera l’application avant. Cependant, le simple fait de supprimer l’application ne suffit pas, il est nécessaire de passer par une étape supplémentaire. Il suffit d’aller voir les paramètres de votre compte et de gérer ses « Abonnements ». C’est si facile à dire, mais combien prendront la peine de le faire ? Très peu. Comme si cette tâche n’était pas assez fastidieuse, il est important de s’assurer d’annuler votre abonnement au moins 24 heures avant qu’il ne prenne fin. Sinon, selon la description de Gradient dans le Play Store, vous serez facturé pour la période suivante.

Ce genre d’agissements toujours grossiers et frauduleux, le développeur Ticket to the Moon Inc. semble avoir appris au moins une chose du scandale de FaceApp, son application n’exploite pas et ne vend pas les données personnelles, comme le souligne la politique de confidentialité de Gradient à la toute première page : « Nous ne recueillons ni ne conservons aucune autre donnée (y compris les données personnelles) à moins que vous ne les fournissiez volontairement. Lorsque vous nous fournissez volontairement, nous ne distribuerons ni ne partagerons vos renseignements personnels avec aucune tierce partie sans votre consentement. »