Après Free, Orange prêt à ne plus diffuser BFMTV

Le 27 août dernier, Free annonçait le retrait des chaînes du groupe Altice de sa Freebox. De ce fait, les chaînes BFMTV, RMC Découverte et RMC Story ne seront plus disponibles pour les propriétaires d’une Freebox. Depuis ce lundi matin, plusieurs abonnés Orange ont posté sur Twitter des photos d’un message qui apparaît sur certaines chaînes, dont BFMTV. Ce message annonce : « Prochainement les chaînes BFM, RMC Story, RMC Découverte risquent de ne plus être accessibles sur votre décodeur »

Orange et ses 11,8 millions d’abonnés pourraient porter un coup dur au groupe propriétaire de SFR. Déjà, la décision de Free a immédiatement impacté les audiences des chaînes concernées. Suite à la coupure du signal de BFM par le groupe de Xavier Niel, l’audience est passée de 2,5% à 2%. Vous n’êtes pas sans savoir que BFMTV n’est pas une chaîne des plus appréciée, et cela n’aide pas, cependant la chute reste importante et pourrait l’être d’autant plus si Orange prend la même décision.

Un conflit qui n’est pas basé sur des questions d’argent

Le conflit entre ces trois piliers vient de l’idée de Patrick Drahi qui a suggéré que les chaînes paient les opérateurs pour continuer de diffuser du contenu. Orange, ainsi que Free s’opposent fermement à cette suggestion. Semblable au discours prononcé par Xavier Niel la semaine dernière, Stéphane Ricard le PDG d’Orange explique être sur « une position alignée sur celle de Free, nous considérons qu’il y a un équilibre entre les éditeurs de chaînes et les opérateurs que nous sommes : en transportant gratuitement les chaînes, nous leur assurons une audience, sans demander de rémunération en retour ». Il ajoute également qu’il pourrait stopper définitivement la diffusion des chaînes concernées si aucun accord n’est trouvé.

L’apparition de ces messages démontre qu’Orange n’est pas là pour discuter d’argent, mais bel et bien mettre en place un accord moral. Altice doit maintenant réagir, car si ni Free, ni Orange ne diffuse son contenu, des chaînes comme BFMTV pourraient bien disparaître. Cette décision entraînerait également la disparition de RMC Story, et RMC Découverte, qui restent tout de même deux chaînes moins populaires.