Après « Hey Google » et « Dis, Siri », bientôt une commande vocale « Hey Spotify » ?

Un « Hey Spotify » bientôt sur Spotify ?

Cela fait quelques années maintenant que l’on peut « parler » à nos objets high-tech (smartphone, enceinte connectée, Smart TV…), en énonçant généralement en amont une formule magique comme « Hey Google » ou « Dis, Siri« . Une commande vocale qui semble prochainement arriver également sur une application très populaire, à savoir un certain Spotify.

C’est en effet ce que révèle une spécialiste de l’ingénierie inversée, Jane Manchun Wong, qui a réussi à mettre la main sur cette nouvelle fonction, baptisée tout simplement « Voice ». Ainsi, dans les réglages, une nouvelle option (« Voice » donc) pourrait être disponible prochainement, et permettre d’activer un système de commande vocale. Pas forcément très original, ce dernier nécessitera de formuler la requête « Hey Spotify« , avant de rechercher une chanson, un artiste ou bien de lancer une playlist.

Spotify is working on “Hey Spotify” voice activation pic.twitter.com/PqZI01WZre — Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 4, 2020

Toutefois, si l’arrivée d’une telle option est plutôt intéressante, elle confirme d’ores et déjà que son activation va impliquer une écoute permanente du micro du smartphone, et l’écoute ne sera effective que si l’application est ouverte, et en cours de fonctionnement… En d’autres termes, n’espérez pas lancer l’application Spotify avec cette commande vocale si l’application tourne en arrière-plan ou si votre smartphone est verrouillé.

A noter que le système de commandes vocales n’est pas nouveau sur Spotify, mais cette nouvelle fonction permettrait toutefois d’utiliser l’application sans avoir à poser le doigt sur le smartphone, ce qui peut s’avérer pratique dans de nombreuses situations (en voiture par exemple). Reste à savoir maintenant quand cette nouvelle fonction sera déployée. Rappelons que d’autres assistants vocaux, comme Google Assistant, peuvent quant à eux être appelés même lorsque le smartphone est verrouillé, et qu’ils sont tout à fait capable de lancer un morceau sur Spotify…

Soulignons au passage que Spotify vient tout juste de lancer une autre fonctionnalité, payante cette fois, avec sa nouvelle offre Duo, à 12,99 euros.